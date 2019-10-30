Партнер юриста Трампа має свідчити про внески до кампанії республіканців – рішення судді

Федеральний суддя у штаті Флорида постановив змусити Лева Парнаса, який є партнером особистого юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, свідчити під присягою щодо внесків до фондів політиків-республіканців. Постанова, ухвалена 29 жовтня, є частиною зусиль щодо стягнення близько 510 тисяч доларів з народженого в Україні американського бізнесмена Парнаса. Раніше цього місяця він разом зі ще трьома особами був звинувачений у порушенні фінансування передвиборної кампанії, всі фігуранти не визнали свою провину.

У цивільному позові, поданому трастовою компанією Pues Family Trust IRS у Нью-Йорку, міститься вимога до Парнаса повернути позику в сумі 350 тисяч доларів. Згідно із позовом, ці гроші мали були використані для виробництва голлівудського фільму, який так і не був знятий.

Суддя окружного суду США Дональд Міддлбрукс також дозволив IRS Family Trust IRS стягувати ці гроші з пожертв, які Парнас імовірно вносив до протрампівського Національного республіканського конгресового комітету та кампанії колишнього конгресмена-республіканця зі штату Техас Піта Сешнса.

Прокурори стверджують, що Парнас та його колега, інший американський бізнесмен Ігор Фруман, лобіювали американських політиків, щоб усунути посла США в Україні Марі Йованович. Кримінальне обвинувачення стверджує, що Парнас і Фруман приховували джерело пожертвувань, «відмиваючи іноземні гроші через банківські рахунки від імені» компаній, приховуючи справжні джерела коштів.

Фруман і Парнас також нібито допомагали Джуліані шукати в Україні інформацію, що компрометує потенційного опонента Трампа в наступній президентській кампанії демократа Джо Байдена. Вони також фігурують у розслідуванні Палати представників Конгресу США щодо імпічменту Трампа і отримали виклики для свідчень перед комітетами, які ведуть розслідування.