Трамп: ми з Макроном відчуваємо, що можемо ладнати з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив про спільну з французьким лідером Емманюелем Макроном позицію щодо Росії.

«Він та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії, я говорив про це на великих стадіонах, людям це подобалось», – сказав Трамп 3 грудня в Лондоні, відповідаючи на запитання «Чи ви гадаєте, що Росія є ворогом НАТО?»

Президент Франції Емманюель Макрон 28 листопада закликав лідерів НАТО переглянути стратегію Північноатлантичного альянсу. Він пропонує зосередитися більше на загрозі з боку тероризму, ніж на Росії. Такі його слова прозвучали після того, як Макрон заявив, що альянс є «мертвим мозком».

Лідери країн – членів НАТО зібралися 3 грудня в Лондоні на дводенну зустріч із нагоди 70-річчя Північноатлантичного союзу.

Попри розбіжності всередині альянсу через питання витрат, політику щодо Сирії, а також суперечку між Францією і Туреччиною, генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що НАТО є «найбільш успішним альянсом в історії».