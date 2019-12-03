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03 грудня 2019, Київ 22:07
Новини | Міжнародні

Трамп: ми з Макроном відчуваємо, що можемо ладнати з Росією

Президенти Франції та США Емманюель Макрон (л) і Дональд Трамп, Лондон, 3 грудня 2019 року

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Президент США Дональд Трамп заявив про спільну з французьким лідером Емманюелем Макроном позицію щодо Росії.

«Він та я маємо досить схожі позиції в цьому питанні. Я думаю, що ми відчуваємо, що ми можемо ладнати з Росією. Я думаю, це добра річ – ладнати з Росією. Це було моїм гаслом під час передвиборчої кампанії, я говорив про це на великих стадіонах, людям це подобалось», – сказав Трамп 3 грудня в Лондоні, відповідаючи на запитання «Чи ви гадаєте, що Росія є ворогом НАТО?»

Президент Франції Емманюель Макрон 28 листопада закликав лідерів НАТО переглянути стратегію Північноатлантичного альянсу. Він пропонує зосередитися більше на загрозі з боку тероризму, ніж на Росії. Такі його слова прозвучали після того, як Макрон заявив, що альянс є «мертвим мозком».

Макрон: ворог НАТО – це тероризм, а не Росія чи Китай (відео)
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Макрон: ворог НАТО – це тероризм, а не Росія чи Китай (відео)

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Лідери країн – членів НАТО зібралися 3 грудня в Лондоні на дводенну зустріч із нагоди 70-річчя Північноатлантичного союзу.

Попри розбіжності всередині альянсу через питання витрат, політику щодо Сирії, а також суперечку між Францією і Туреччиною, генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що НАТО є «найбільш успішним альянсом в історії».

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