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03 грудня 2019, Київ 14:31
Новини | Міжнародні

Трамп назвав слова Макрона про «смерть мозку» НАТО «дуже бридкими»

Трамп вважає, що нікому НАТО не потрібне так, як Франції

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Президент США Дональд Трамп назвав слова президента Франції Емманюеля Макрона про «смерть мозку» НАТО «образливими» «дуже бридкими».

«Це дуже жорстка заява, тому коли ви робите заяву на кшталт цієї, це дуже, дуже бридка заява до фактично 28 країн, включно з ними самими», – сказав Трамп журналістам перед самітом у Лондоні.

Він вважає, що нікому НАТО не потрібне так, як Франції.

«Це дуже небезпечна заява для них», – заявив Трамп.

На початку листопада Макрон заявив про «смерть мозку НАТО». 28 листопада він сказав, що не шкодує про свої слова й розцінює їх як спосіб привернути увагу до проблем Альянсу.

/**/ /**/ Президент Франції Емманюель Макрон тисне руку президенту Росії Володимиру Путіну під час літньої зустрічі у Форт де Брегансон, 19 серпня 2019 року
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