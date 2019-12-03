Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 грудня 2019, Київ 19:10
Відео

Трамп критикує Макрона за «дуже бридкі слова» щодо НАТО – відео

Трамп критикує Макрона за «дуже бридкі слова» щодо НАТО – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:00:40 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Президент США Дональд Трамп назвав слова президента Франції Емманюеля Макрона про «мозкову смерть» НАТО «образливими» і «дуже бридкими». «Це дуже різка заява, тому коли ви робите заяву на кшталт цієї, це дуже, дуже бридка заява фактично 28 країнам, включно з ними самими», – сказав Трамп журналістам перед самітом у Лондоні. Він вважає, що нікому союз НАТО не потрібний так, як Франції. «Це дуже небезпечна заява для них», – заявив Трамп. На початку листопада Макрон заявив про «мозкову смерть НАТО». 28 листопада він сказав, що не шкодує про свої слова й розцінює їх як спосіб привернути увагу до проблем альянсу. (Відео Reuters)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG