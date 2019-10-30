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30 жовтня 2019, Київ 20:37
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Україна і НАТО будуть більше співпрацювати в морській галузі – відео

Україна і НАТО будуть більше співпрацювати в морській галузі – відео
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Співпраця із НАТО підсилиться в галузі військово-морського флоту – це одна зі змін формату кооперації між Північноатлантичним альянсом та Україною. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Також українська та західна сторона покращать координацію зусиль та допомоги. 30 жовтня генсекретар НАТО разом із членами Північноатлантичної ради відвідали Одесу для проведення зустрічі і наради з міністром оборони України Андрієм Загороднюком, командувачем ВМС України Ігорем Воронченком та іншими представниками вищого військового командування України.

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