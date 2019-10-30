Співпраця із НАТО підсилиться в галузі військово-морського флоту – це одна зі змін формату кооперації між Північноатлантичним альянсом та Україною. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Також українська та західна сторона покращать координацію зусиль та допомоги. 30 жовтня генсекретар НАТО разом із членами Північноатлантичної ради відвідали Одесу для проведення зустрічі і наради з міністром оборони України Андрієм Загороднюком, командувачем ВМС України Ігорем Воронченком та іншими представниками вищого військового командування України.