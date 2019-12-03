Лідери країн НАТО збираються на дводенну зустріч у Лондоні

Лідери країн – членів НАТО збираються 3 грудня в Лондоні на дводенну зустріч із нагоди 70-річчя Північноатлантичного союзу.

Попри розбіжності всередині альянсу через питання витрат, політику щодо Сирії, а також суперечку між Францією і Туреччиною, генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що НАТО є «найбільш успішним альянсом в історії».

Напередодні саміту він заявив CNN, що союзники «здатні змінюватися знову і знову в той час, як змінюється світ».

Від України в зустрічі бере участь міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

«Працюючи з НАТО тепер уже майже 30 років, ми тримаємо курс на членство. Я особисто сподіваюся стояти поруч із президентом України, який підписуватиме Вашингтонський договір одного дня. Тому ми сьогодні в Лондоні на зустрічі лідерів НАТО», – написав Пристайко у твітері 3 грудня.

Міністерство закордонних справ повідомило, що Пристайко має провести в Лондоні низку двосторонніх зустрічей із міністрами країн-членів і партнерів НАТО, а також візьме участь у конференції «NATO Engages», яка проходитиме на полях зустрічі лідерів Північноатлантичного союзу.

Там він виступить на сесії «Від Балтійського до Чорного моря: безпека на передовій НАТО». Крім того, програма візиту, серед іншого, передбачає зустрічі міністра з представниками політологічних кіл, а також спілкування із провідними британськими ЗМІ, повідомили в МЗС України.

Як кажуть оглядачі, від лондонського саміту не чекають на якісь серйозні рішення: там радше формально затвердять уже ухвалені – такі, як збільшення витрат країн-членів на оборону – на 400 мільярдів доларів до 2024 року.

Керівники країн-членів збираються головно з нагоди 70-річчя заснування Північноатлантичного союзу – договір про заснування НАТО був підписаний 1949 року 4 квітня, але за весь нинішній рік повноцінного саміту так і не було, тож теперішня зустріч лідерів буде першою цього року, а відтак і ювілейною.