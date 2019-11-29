Столтенберґ вітає «безпрецедентний прогрес» в інвестиціях у НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ привітав «безпрецедентний прогрес» в обсягах внесків у фонди НАТО.

З 2016 до 2020 року інвестиції європейських країн та Канади становитимуть 130 мільярдів доларів. До 2024 року вони сягатимуть 400 мільярдів.

«Це безпрецедентний прогрес і це робить НАТО сильнішим», – наголосив Столтенберґ.

За його словами, у 2019 році витрати на Північноатлантичний альянс зросли на 4,6 відсотка.

Дев’ять із 29 членів НАТО наразі витрачають щонайменше два відсотки свого валового внутрішнього продукту на оборонні потреби Альянсу. Столтенберґ зазначив, що ще рік тому таких країн було три, і більшість членів НАТО мають плани почати витрачати стільки ж до 2024 року.

3 грудня лідери НАТО зустрінуться в Лондоні для низки заходів з нагоди 70-ї річниці Північноатлантичного альянсу. Наступного дня вони відправляться до Вотфорда на офіційну сесію.

Сполучені Штати Америки тиснуть на інші країни-члени НАТО, щоб змусити їх платити більше внесків на тлі зростання конфліктних ситуацій у світовій політиці.