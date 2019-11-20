Космос визнано однією зі сфер діяльності НАТО – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що на зустрічі міністрів країн-членів альянсу в Брюсселі космос визнано оперативною сферою військової діяльності.

«Пишається історичним рішенням НАТО про визнання космосу оперативної сферою поряд з повітрям, сушею, морем і кіберпростором. Космос є частиною нашого повсякденного життя. Це також важливо для стримування і захисту Північноатлантичного союзу – від навігації до розвідки і виявлення ракет», – прокоментував рішення Столтенберґ.

Досі сферою військової діяльності були суша, повітря і море, пізніше туди додали кіберпростір.

Влітку цього року американський президент Дональд Трамп офіційно заявив про створення космічних сил США для нейтралізації загроз у космосі.