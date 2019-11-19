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20 листопада 2019, Київ 01:03
Новини | Міжнародні

Космос може бути визнаний сферою військової діяльності – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

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Північноатлантичний альянс очікує, що космос буде визнаний оперативною сферою військової діяльності, заявив у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО генсекретар альянсу Єнс Столтенберґ.

«Очікую, що міністри погодяться визнати космічний простір в якості окремої сфери діяльності на рівні із повітряною і наземною сферами та кіберпростором», – сказав Столтенберґ.

За його словами, визнання космічного простору сферою військової діяльності допоможе у розвитку систем навігації, зв’язку і раннього оповіщення.

Досі сферою військової діяльності були суша, повітря і море, пізніше туди додали кіберпростір.

Космос може стати п’ятою сферою військової діяльності між державами, якщо його таким визнає НАТО.

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