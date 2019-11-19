Космос може бути визнаний сферою військової діяльності – Столтенберґ

Північноатлантичний альянс очікує, що космос буде визнаний оперативною сферою військової діяльності, заявив у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО генсекретар альянсу Єнс Столтенберґ.

«Очікую, що міністри погодяться визнати космічний простір в якості окремої сфери діяльності на рівні із повітряною і наземною сферами та кіберпростором», – сказав Столтенберґ.

За його словами, визнання космічного простору сферою військової діяльності допоможе у розвитку систем навігації, зв’язку і раннього оповіщення.

Досі сферою військової діяльності були суша, повітря і море, пізніше туди додали кіберпростір.

Космос може стати п’ятою сферою військової діяльності між державами, якщо його таким визнає НАТО.

Влітку цього року американський президент Дональд Трамп офіційно заявив про створення космічних сил США для нейтралізації загроз у космосі.