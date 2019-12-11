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11 грудня 2019, Київ 14:01
Фотогалереї
Події, які сталися цього року вперше в історії – NYT
11 грудня 2019, 13:35
Радіо Свобода
Американська газета
The New York Times
опублікувала список подій з найрізноманітніших сфер, які сталися у світі цього року вперше в історії. Радіо Свобода пропонує ознайомитися з кількома з них.
1
Реальне фото чорної діри
Всі знали про існування чорної діри, але ніхто її не бачив. Астрофізики вперше в історії показали зображення чорної діри у квітні 2019. Дослідники вели спостереження за чорними дірами впродовж 10 днів у квітні 2017 року. В результаті вони отримали 500 терабайт даних, обробка яких тривала два роки
2
Вихід
у
космос
двох
жінок
У жовтні уперше в історії космонавтики відбувся одночасний вихід у відкритий космос двох жінок, американських астронавток Крістіни Кох і Джессіки Мейр, нагадує американське видання
3
Китайський
зонд
на
зворотньому
боці
Місяця
Зонд місії Chang’e-4 сів на Місяць на початку січня, щоб розпочати дослідження «загадкової» частини супутника Землі. Це, до речі, друга успішна місячна місія Китаю, пише газета
4
США
вперше
продали
Китаю
рис
У липні приватний імпортер із Китаю придбав приблизно 40 метричних тон рису з каліфорнійської Sun Valley Rise. Китай – найбільший у світі виробник та споживач рису, який виробив майже 150 мільйонів метричних тонн рису за 2018-19 роки, мовиться у статті New York Times
5
Британська
королева
–
в
Instagram
Королева Єлизавета II зробила перший свій допис в Instagram. Це був лист винахідника та математика XIX століття Чарльза Беббіджа до принца Альберта
6
Найбільший
у
світі
літак
здійснив
перший
політ
Літак Stratolaunch призначений для запуску на орбіту супутників і, зрештою, пасажирів у космос, у суботу, 13 квітня, успішно завершив свій перший випробувальний політ
7
Нирку
вперше
доставили
дроном
Вперше в історії спеціально зроблений і оснащений відповідними технологіями безпілотник доставив нирку донора, яку згодом успішно застосували для операції з трансплантації в Медичному центрі університету Меріленда
8
Вчені
вперше
вилікували
мишу
від
ВІЛ
Дослідники в США стверджують, що вперше вилікували мишей, заражених ВІЛ. Лікування передбачало прийом антиретровірусних препаратів у терапії, відомій як LASER, з подальшим використанням інструменту редагування генів Crispr для видалення залишків вірусу з ДНК мишей, у результаті чого третина мишей була вилікувана, – йдеться у статті
9
Саудівська
Аравія
відкрилася
для
туристів
Саудівська Аравія вперше започаткувала нову систему видачі туристичних віз. Візи широко розглядаються як частина спроби цієї країни відійти від економічної залежності від нафти, а також її зусиль щодо модернізації, пише NYT
Події, які сталися цього року вперше в історії – NYT
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