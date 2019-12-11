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11 грудня 2019, Київ 14:01
Фотогалереї

Події, які сталися цього року вперше в історії – NYT

Американська газета The New York Times опублікувала список подій з найрізноманітніших сфер, які сталися у світі цього року вперше в історії. Радіо Свобода пропонує ознайомитися з кількома з них.
Реальне фото чорної діри Всі знали про існування чорної діри, але ніхто її не бачив. Астрофізики вперше в історії показали зображення чорної діри у квітні 2019. Дослідники вели спостереження за чорними дірами впродовж 10 днів у квітні 2017 року. В результаті вони отримали 500 терабайт даних, обробка яких тривала два роки
1 Реальне фото чорної діри

Всі знали про існування чорної діри, але ніхто її не бачив. Астрофізики вперше в історії показали зображення чорної діри у квітні 2019. Дослідники вели спостереження за чорними дірами впродовж 10 днів у квітні 2017 року. В результаті вони отримали 500 терабайт даних, обробка яких тривала два роки
Вихід у космос двох жінок У жовтні уперше в історії космонавтики відбувся одночасний вихід у відкритий космос двох жінок, американських астронавток Крістіни Кох і Джессіки Мейр, нагадує американське видання
2 Вихід у космос двох жінок

У жовтні уперше в історії космонавтики відбувся одночасний вихід у відкритий космос двох жінок, американських астронавток Крістіни Кох і Джессіки Мейр, нагадує американське видання
Китайський зонд на зворотньому боці Місяця Зонд місії Chang&rsquo;e-4 сів на Місяць на початку січня, щоб розпочати дослідження &laquo;загадкової&raquo; частини супутника Землі. Це, до речі, друга успішна місячна місія Китаю, пише газета
3 Китайський зонд на зворотньому боці Місяця

Зонд місії Chang’e-4 сів на Місяць на початку січня, щоб розпочати дослідження «загадкової» частини супутника Землі. Це, до речі, друга успішна місячна місія Китаю, пише газета
США вперше продали Китаю рис У липні приватний імпортер із Китаю придбав приблизно 40 метричних тон рису з каліфорнійської Sun Valley Rise. Китай &ndash; найбільший у світі виробник та споживач рису, який виробив майже 150 мільйонів метричних тонн рису за 2018-19 роки, мовиться у статті New York Times &nbsp;
4 США вперше продали Китаю рис

У липні приватний імпортер із Китаю придбав приблизно 40 метричних тон рису з каліфорнійської Sun Valley Rise. Китай – найбільший у світі виробник та споживач рису, який виробив майже 150 мільйонів метричних тонн рису за 2018-19 роки, мовиться у статті New York Times

 
Британська королева &ndash; в Instagram Королева Єлизавета II зробила перший свій допис в Instagram. Це був лист винахідника та математика XIX століття Чарльза Беббіджа до принца Альберта
5 Британська королева в Instagram

Королева Єлизавета II зробила перший свій допис в Instagram. Це був лист винахідника та математика XIX століття Чарльза Беббіджа до принца Альберта
Найбільший у світі літак здійснив перший політ Літак Stratolaunch призначений для запуску на орбіту супутників і, зрештою, пасажирів у космос, у суботу, 13 квітня, успішно завершив свій перший випробувальний політ
6 Найбільший у світі літак здійснив перший політ

Літак Stratolaunch призначений для запуску на орбіту супутників і, зрештою, пасажирів у космос, у суботу, 13 квітня, успішно завершив свій перший випробувальний політ
Нирку вперше доставили дроном Вперше в історії спеціально зроблений і оснащений відповідними технологіями безпілотник доставив нирку донора, яку згодом успішно застосували для операції з трансплантації в Медичному центрі університету Меріленда
7 Нирку вперше доставили дроном

Вперше в історії спеціально зроблений і оснащений відповідними технологіями безпілотник доставив нирку донора, яку згодом успішно застосували для операції з трансплантації в Медичному центрі університету Меріленда
Вчені вперше вилікували мишу від ВІЛ Дослідники в США стверджують, що вперше вилікували мишей, заражених ВІЛ. Лікування передбачало прийом антиретровірусних препаратів у терапії, відомій як LASER, з подальшим використанням інструменту редагування генів Crispr для видалення залишків вірусу з ДНК мишей, у результаті чого третина мишей була вилікувана, &ndash; йдеться у статті
8 Вчені вперше вилікували мишу від ВІЛ

Дослідники в США стверджують, що вперше вилікували мишей, заражених ВІЛ. Лікування передбачало прийом антиретровірусних препаратів у терапії, відомій як LASER, з подальшим використанням інструменту редагування генів Crispr для видалення залишків вірусу з ДНК мишей, у результаті чого третина мишей була вилікувана, – йдеться у статті
Саудівська Аравія відкрилася для туристів Саудівська Аравія вперше започаткувала нову систему видачі туристичних віз. Візи широко розглядаються як частина спроби цієї країни відійти від економічної залежності від нафти, а також її зусиль щодо модернізації, пише NYT
9 Саудівська Аравія відкрилася для туристів

Саудівська Аравія вперше започаткувала нову систему видачі туристичних віз. Візи широко розглядаються як частина спроби цієї країни відійти від економічної залежності від нафти, а також її зусиль щодо модернізації, пише NYT

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