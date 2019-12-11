Події, які сталися цього року вперше в історії – NYT

1 Реальне фото чорної діри



Всі знали про існування чорної діри, але ніхто її не бачив. Астрофізики вперше в історії показали зображення чорної діри у квітні 2019. Дослідники вели спостереження за чорними дірами впродовж 10 днів у квітні 2017 року. В результаті вони отримали 500 терабайт даних, обробка яких тривала два роки