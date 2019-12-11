«Прохання» Трампа до Зеленського очолило список найвизначніших цитат року

Прохання про «послугу», яке президент США Дональд Трамп висловив своєму українському колезі, і яке зрештою призвело до запуску процедури імпічменту в США, очолило список найвизначніших цитат 2019 року за версією бібліотекаря Єльської школи права.
Під час сьогодні вже дуже відомої телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським від 25 липня президент США Дональд Трамп сказав: «Я б хотів усе-таки, щоб ви зробили нам послугу».
Список, який публікує видання The Associated Press, зібрав асоційований директор бібліотеки Фред Шапіро. Цей список є щорічним оновленням «Єльської книги цитат», яку вперше опублікували у 2006 році.
У списку за 2019 рік також опинилися цитати кандидатів на посаду президента у 2020 році, боротьба за «Брекзит» та незадоволення активістки Ґрети Тунберґ світовими лідерами через зміну клімату.
Шапіро сказав, що він не обов’язково обирає захопливі або красномовні цитати, а, скоріш, такі, що стали особливо відомими або такі, що розкривають віяння часу.
Список:
- «Я б хотів усе-таки, щоб ви зробили нам послугу», – президент США Дональд Трамп, стенограма телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, 25 липня.
- «Ми на початку масового вимирання. І все, про що ви можете говорити, – це гроші та казки про вічне економічне зростання. Як ви смієте!», – екологічна активістка Ґрета Тунберґ під час виступу в рамках саміту ООН з питань клімату, Нью-Йорк, 23 вересня.
- «Коли ми танцюватимемо з янголами, нас запитають: «У 2019 році що ми зробили, щоб переконатися, що наша демократія була недоторканною? Чи стояли ми осторонь і нічого не говорили?», – конгресмен Елайджа Каммінґс у заключній промові під час публічних слухань Майкла Коена перед Комітетом з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США, 27 лютого.
- «Я краще помру у канаві, ніж проситиму ЄС знову відкласти «Брекзит», – прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, зауваження у тренувальному поліцейському центрі, Вейкфілд, Англія, 5 вересня.
- «Порада прем’єр-міністра її величності була незаконною, порожньою і не має ніяких наслідків», – голова Верховного суду Великої Британії леді Бренда Гейл, рішення у справі «Р.(Міллер) проти прем’єр-міністра», 24 вересня.
- «Якби ми мали впевненість, що президент явно не вчиняв злочину, ми б так і сказали», – спецпрокурор Роберт Мюллер, зауваження у Міністерстві юстиції, 29 травня.
- «В мене на це є план», – сенатор від демократів, Елізабет Варрен, під час форуму She the People, Г’юстон, 24 квітня.
- «Бідні діти такі ж здібні, і такі ж талановиті, як і білі діти», – кандидат у президенти США Джо Байден, штат Айова, 8 серпня.
- «Я дуже рада (бути самотньою). Я називаю це «партнерством із самим собою», – актриса Емма Вотсон, інтерв’ю британському Vogue, грудень 2019 року.
- «Я люблю тебе, 3000», – актриса Александра Рейб у фільмі «Месники: завершення», 2019.
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