«Прохання» Трампа до Зеленського очолило список найвизначніших цитат року

Прохання про «послугу», яке президент США Дональд Трамп висловив своєму українському колезі, і яке зрештою призвело до запуску процедури імпічменту в США, очолило список найвизначніших цитат 2019 року за версією бібліотекаря Єльської школи права.

Під час сьогодні вже дуже відомої телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським від 25 липня президент США Дональд Трамп сказав: «Я б хотів усе-таки, щоб ви зробили нам послугу».

Список, який публікує видання The Associated Press, зібрав асоційований директор бібліотеки Фред Шапіро. Цей список є щорічним оновленням «Єльської книги цитат», яку вперше опублікували у 2006 році.

У списку за 2019 рік також опинилися цитати кандидатів на посаду президента у 2020 році, боротьба за «Брекзит» та незадоволення активістки Ґрети Тунберґ світовими лідерами через зміну клімату.

Шапіро сказав, що він не обов’язково обирає захопливі або красномовні цитати, а, скоріш, такі, що стали особливо відомими або такі, що розкривають віяння часу.

Список: