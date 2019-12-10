Трамп став найбільш обговорюваним політиком у твітері за 2019 рік

Президент СЩА Дональд Трамп став політиком, якого найбільше обговорювали у твітері. Про це мовиться у підсумках року, які підвела адміністрація соцмережі.

Найпопулярніший твіт року написав 5 січня японський мільярдер і колекціонер виробів мистецтва Юсаку Маєдзава, коли оголосив розіграш мільйона доларів. Для цього потрібно було підписатися на його сторінку та поширити твіт. 100 переможців, визначених жеребкуванням, мали отримати по 10 тисяч доларів. Станом на 10 грудня допис ретвітнули близько 4,5 мільйона користувачів.

Серед найпопулярніших твітів опинилось також зображення курячого яйця, яке пропонували поширити, щоб побити світовий рекорд ретвітів.

Найбільш обговорюваним фільмом в твіттері цього року став блокбастер Marvel «Месники: Фінал», найбільш обговорюваним актором – британець Том Голланд, який грає «Людину-павука» у фільмах всесвіту Marvel.