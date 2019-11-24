5 новин зі світу науки і технологій: небезпека WhatsApp, футуристичний пікап Tesla та інше

Чому засновник Telegram закликає видалити WhatsApp? Як виглядає і скільки коштує новий пікап від Tesla? На чому Apple втрачає гроші? Як бургер рослинного походження став предметом судових суперечок у США? Чи достатньо рухаються підлітки у різних країнах світу? Радіо Свобода зібрало кілька останніх новин зі світу науки і технологій, які цього тижня могли пройти повз вас.

1. WhatsApp – «троянський кінь»?

Один із найпопулярніших месенджерів сьогодення – безперечно, WhatsApp, який належить компанії Facebook. Якщо ви маєте смартфон, ви майже напевно ним користуєтеся.

Але його терміново необхідно видалити, тому що він становить небезпеку для персональних даних його користувачів, вважає Павло Дуров – засновник іншого месенджера Telegram (створеного саме з метою безпечного зашифрованого спілкування).

20 вересня Дуров вийшов із заявою на своєму телеграм-каналі, в якій назвав WhatsApp «троянським конем», що дозволяє стежити за фото і відео користувачів, які вони зберігають на своїх девайсах.

Дуров вказав на вразливі, за його словами, місця у безпеці програми й заявив, що Facebook брав участь у програмах стеження ще навіть до придбання WhatsApp.

«Якщо тільки но вас не влаштовує те, що всі ваші фото й повідомлення одного дня стануть публічними, вам треба видалити WhatsApp зі своїх телефонів», – написав Дуров.

WhatsApp поки не коментував, але на його сайті сказано: месенджер має так зване наскрізне шифрування. При його використанні доступ до повідомлень мають лише учасники листування, і навіть сам месенджер їх не бачить.

2. Ілон Маск представив новий пікап Cybertruck

Мільярдер і підприємець, винахідник і голова компанії Tesla Ілон Маск представив ще один продукт компанії – електричний пікап Cybertruck. На презентації в Лос-Анджелесі він пояснив, що дизайн частково створений під впливом фільму про Джеймса Бонда «Шпигун, який мене любив».

У пікапа ціною в майже 40 тисяч доларів є корпус із іржостійкої сталі і броньованого скла. Але, коли Маск попросив помічника кинути в скло машини металеву кулю, воно тріснуло. Найдорожча версія обійдеться у майже 70 тисяч доларів.

Але якщо ви вже захотіли придбати таку футуристичну автівку, доведеться почекати 2021 року.

Маск також представив новий електричний квадроцикл, що поміщається до кузова Cybertruck і заряджається від нього.

3. Apple втрачає гроші через ремонт

Компанія Apple – одна з найдорожчих у світі. Але справи у неї йдуть не так гладко, судячи з останніх заяв.

А все через те, що доводиться ремонтувати продукти власного виробництва – телефони й комп’ютери. Відповідаючи на запитання американських політиків, які розслідували антимонопольну практику, у компанії заявили, що втрачали гроші на послуги ремонту вже багато років.

«За кожен рік, починаючи з 2009 року, витрати на надання послуг ремонту перевищували дохід, отриманий від ремонту», – заявили в компанії.

4. Бургер без м’яса: тепер і в суді

Не встигла ще американська мережа Burger King у співробітництві з компанією Impossible Foods запропонувати відвідувачам новий бургер з «альтернативним м’ясом», як вже має справу з першими судовими проблемами.

Новий бургер під назвою Impossible Burger має рослинне походження, але смак обіцяють наближений до м’ясного. Мета такого «оновлення» в меню не лише у небажанні вбивати тварин. Це, кажуть, допоможе довкіллю.

У понеділок, 18 листопада, відвідувач одного з ресторанів Burger King подав позов до суду у Маямі через те, що його «м’ясо» рослинного походження готували на одному грилі зі справжнім м’ясом, і, на його думку, таким чином його не можна назвати на 100% рослинним.

5. Дослідження: підлітки рухаються недостатньо

Нове дослідження під керівництвом ВООЗ дійшло висновків, що більшість підлітків у всьому світі недостатньо активні фізично, що ставить у небезпеку стан їхнього здоров’я у майбутньому.

Згідно з результатами дослідження, понад 80% підлітків не відповідали поточним рекомендаціям щодо принаймні однієї години фізичних навантажень на день: це стосується 85% дівчат і 78% хлопців.

Але як вирішувати проблему?

«Країни повинні розробити або оновити свою політику і виділити необхідні ресурси для підвищення фізичної активності», – заявив один із авторів дослідження.