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03 грудня 2019, Київ 19:07
Новини | Політика

Ухвалене у 2008 році рішення про членство України та Грузії в НАТО досі чинне – Столтенберґ

Столтенберґ: ми можемо допомогти Грузії та Україні просуватися до євроатлантичної інтеграції

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Ухвалене у 2008 році рішення про потенційне членство України та Грузії в НАТО досі чинне, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ під час конференції NATO Engages у Британії.

«НАТО вирішило на саміті в Бухаресті в 2008 році, що Україна та Грузія будуть членами НАТО. Це рішення досі чинне. Водночас ми не визначили конкретні часові рамки. На чому ми фокусуємося зараз? Це те, як ми можемо допомогти Грузії та Україні просуватися до євроатлантичної інтеграції», – розповів Столтенберґ.

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Він зазначив, що співпраця з Україною та Грузією є позитивною і для НАТО.

«Тому що Грузія та Україна беруть участь в операціях місій НАТО. Наприклад, в Афганістані», – заявив Столтенберґ.

У 2008 році члени Північноатлантичного альянсу під час саміту в столиці Румунії Бухаресті привітали євроатлантичні прагнення України та Грузії і дійшли згоди, що вони стануть членами НАТО.

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