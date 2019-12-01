Двоє військових загинули в зоні бойових дій на Донбасі – штаб

Двоє українських військовослужбовців загинули 1 грудня внаслідок підриву на вибухових пристроях, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, військові виконували завдання з протидії диверсійно-розвідувальній групі незаконних збройних формувань, яка намагалася проникнути в тил українських військових.

«З метою перекриття шляхів висування та можливого відходу ворожих диверсантів командиром підрозділу, що виконує завдання на Донеччині, було застосовано черговий резерв. Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українських військовослужбовця. На жаль, внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву», – йдеться в заяві штабу.

Раніше увечері 1 грудня 2019 року штаб ООС повідомляв, що внаслідок обстрілів позицій ЗСУ втрат серед особового складу не було.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.