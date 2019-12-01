Бойовики стріляли двічі за добу, втрат серед військових ЗСУ немає – штаб

У неділю 1 грудня бойовики незаконних збройних угруповань двічі порушували режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, внаслідок цих обстрілів ніхто з військових Збройних сил України не постраждав.

Бойовики стріляли по позиціях ЗСУ біля Новолуганського та Новогригорівки. За даними штабу, при цьому застосовували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 міліметри.

За зведенням, близко 50 будинків у Мар’їнці, знеструмлені внаслідок негоди, досі не мають живлення, тому що пошкоджені лінії електропередач розташовані на окупованій території.

«Українські ремонтні бригади не можуть відновити електропостачання, адже виведені з ладу лінії електропередач знаходяться у секторах ведення вогню збройних формувань Російської Федерації. Попри неодноразові запити української сторони СЦКК, гарантій дотримання режиму припинення вогню російські окупаційні війська до цього часу так і не надали», – стверджують у штабі.

Також, за даними командування ООС, триває обстеження території розведення сил і засобів в районі Богданівки-Петрівського. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили там 29 вибухонебезпечних предметів.

Незаконні збройні угруповання не заявляли про обстріли окупованих ними територій 1 грудня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.