В Україні є технології, здатні вирішити проблему водопостачання на Донбасі – Бабак

Україна має технології, здатні вирішити проблему водопостачання в проблемних регіонах, зокрема, Донбасу, заявила в програмі «Суботнє інтерв’ю» на Радіо Свобода міністр розвитку громад і територій Альона Бабак.

«В Україні є технології, і вони відпрацьовані вже на Алчевську, по очистці шахтних вод. І сьогодні представники університету імені Сікорського разом з представниками бізнесу готують цю пропозицію по використанню технології очистки шахтних вод, зокрема для Торецька. Я не кажу, що це єдина технологія, яка можлива», – сказала Бабак.

Вона додала, що «насправді Донецька, Луганська, Херсонська області мають проблему не лише відсутності води, але якщо вода навіть є, вона має дуже високий вміст солі». «Тому необхідно використовувати методики опріснення та методики очищення води... Ці проєкти не дуже дорогі. Я бачила, що близько 300 тисяч гривень, тобто це не «великі» проєкти», – відзначила міністр.

Підконтрольне уряду України місто Торецьк отримує питну воду з Горлівки, контрольованої російськими гібридними силами. Перебої з водопостачанням становлять у Торецьку значну проблему. Актуальною ця проблема є і в багатьох інших містах Донбасу.

Питання водопостачання на Донбасі є регулярним предметом обговорення і на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.