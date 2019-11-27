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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает новый порядок выплаты пенсий жителям оккупированных территорий. Отвязка от справки переселенца, возможность покупки страхового стажа, а также выплата пенсий без срока давности – это некоторые изменения, которые предлагаются. Многих из них общественники уже больше года требовали от Министерства соцполитики, но там уверяли, что пенсионная система для «оккупированных» граждан работает единственно возможным способом, и другого никто не придумал.

Инициаторами рассмотрения нового документа значатся 17 депутатов, которые представляют различные фракции в парламенте – «Слуга народа», «Батьківщина», «Опозиційна платформа – за життя», «За майбутнє». При этом, к разработке документа были привлечены общественные организации, как международные, так и украинские, которые ранее уже предлагали изменить порядок выплаты пенсий, но тогда их предложения игнорировались. Юристка общественного холдинга «Група впливу» Мария Красненко говорит, что документ, в первую очередь, предлагает отвязать выплату пенсий от справок переселенца. Так система функционирует сейчас: пенсионеры из ОРДЛО значатся фиктивными переселенцами.

Во-вторых, станет меньше проверок: идентификацию предлагается проводить каждые полгода, то есть линию разграничения прийдется пересекать реже. Жители ОРДЛО смогут обратиться за выплатой в любое отделение пенсионного фонда на подконтрольной Украине территории. На оккупированную территорию деньги, как и прежде, доставляться не будут. Также документ предлагает не ограничивать выплату пенсий 3-мя последними годами. Если пенсию человек не получал 5 лет, то ему должны будут выплатить ее за весь этот период.

Человек должен получить пенсию за все периоды



«Не будет ограничения в сроках давности. Сейчас законом предусматривается невыплата либо по вине человека, или по вине государства. В случае вооруженного конфликта – это не применимо, ведь в таких ситуациях не определяется ни вина человека, ни государственного органа. Государство должно действовать в интересах человека. Поэтому трехлетний срок не должен распространяться. Человек должен получить пенсию за все периоды», – говорит Мария Красненко.

Правда, чтобы избежать большой нагрузки на бюджет, предлагается внедрение чего-то наподобие реструктуризации. Одноразово может быть погашен долг за год. А оставшаяся сумма (за остальной период) должна быть равномерно разделена и выплачиваться помесячно, рассказывает правовой аналитик благотворительного фонда «ДонбасSOS» Анастасия Одинцова. Мы, правда, прочитав законопроект, обнаружили эту норму в странном виде (возможно, фраза «больше чем за 12 месяцев» – ошибка?):

Законопроект: «У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії»

По словам Анастасии Одинцовой, в этом законопроекте отображены многие положения, которые предлагали общественники еще в 2018 году. Однако есть и дополнения, которые учитывают судебную практику и замечания Пенсионного фонда. Например, законопроект предлагает жителям ОРДЛО возможность без штрафных санкций докупать страховой стаж, если его не хватает для оформления пенсии. Т.е. платить нужно будет вдвое меньше, чем сейчас. А также, в случае утраты документов, необходимых для оформления пенсии, брать эти данные можно будет из реестра застрахованных лиц. Также новый порядок выплаты пенсий, в случае его принятия, будет распространяться не только на Луганскую и Донецкую области.

Порядок будет действовать и для жителей Крыма



«Там прописывается получение пенсий людьми, проживающими на временно оккупированных территориях. То есть, это и Донецкая, и Луганская области, а также АР Крым. Для Крыма сейчас отдельный порядок. Там идет переписка с пенсионным фондом Российской Федерации. Передаются все данные пенсионеров, проживающих в оккупированном Крыму, которые хотят получать украинские пенсии, поскольку имеют на это право», – рассказывает Анастасия Одинцова.

Этот законопроект поддержан уже двумя комитетами парламента – социальной политики и по вопросам прав человека, говорит юриист. В общественных организациях надеются, что документ поддержат и большинство депутатов. Правда этот документ касается только мобильных групп населения ОРДЛО. Для тех же, кто по состоянию здоровья не может выезжать на подконтрольную Украине территорию, ситуация не изменится, ведь привезти выплаты в захваченных российскими наемниками регион невозможно.