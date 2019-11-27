У Мінську відбулася остання перед самітом «нормандської четвірки» зустріч ТКГ

Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що ТКГ виконала всі завдання перед зустріччю в «нормандському форматі» 9 грудня в Парижі.

«Напередодні цього саміту хочу наголосити, що ми з боку ТКГ і її робочих груп виконали всі завдання, поставлені нам політичними радниками «нормандського формату», і сьогодні я з великим сподіванням дивлюся на цю зустріч», – сказав Сайдік у Мінську.

Він закликав сторонизробити все можливе для дотримання режиму тиші, щоб «робота «нормандської четвірки» в Парижі не була віддалено порушена бойовими діями на Донбасі».

Водночас речниця представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що Україна виконала домовленості лідерів країн «нормандської четвірки», яких було досягнуто у жовтні 2016 року.

«Зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі н.п. Золоте, Петрівське, Станиця Луганська; зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській; вирішення питання водопостачання в Луганській області. Натомість з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб; не надано безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, яка не підконтрольна Україні, включно із ділянкою українсько-російського кордону; не створено умов для роботи КПВВ Золоте. Особливо гострою лишається проблема звільнення утримуваних осіб», – написала Оліфер на сторінці у Facebook.

Напередодні також у РНБО заявили, що Україна виконала всі умови, щоб саміт у «нормандському форматі» відбувся.

Нинішня зустріч ТКГ у Мінську – остання перед зустріччю «нормандської четвірки» 9 грудня в Парижі за участі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.

Наступне засідання ТКГ у Мінську заплановане на 18 грудня.