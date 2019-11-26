Україна виконала всі умови, щоб саміт у «нормандському форматі» відбувся – секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заяивв, що Україна доклала всіх зусиль для проведення зустрічі у «нормандському форматі», запланованої на 9 грудня.

«Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у «нормандському форматі» відбувся. Водночас ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів», – сказав Данілов під час зустрічі з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

Секретар РНБО подякував французькій стороні за політичну підтримку у протидії російській агресії, зокрема, в рамках «нормандського формату».

«Ми високо цінуємо зусилля президента Емманюеля Макрона щодо організації саміту у «нормандському форматі» 9 грудня», – сказав Данілов.

На сайті РНБО йдеться, що посол Франції в Україні «підтвердив рішучість французького керівництва отримати позитивний результат саміту у «нормандському форматі».

25 листопада президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, тем планованої «нормандської зустрічі» вони не обговорювали.

Зустріч у «нормандському форматі» має відбутися 9 грудня у Парижі. У ній візьмуть участь лідери України, Німеччини, Франції та Росії. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року.