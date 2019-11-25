Зеленський і Путін телефоном обговорили повернення кораблів і газові переговори

Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Офіс президента.

За повідомленням, розмова зокрема торкнулася повернення Росією українських кораблів, важливість якого відзначив президент України.

«Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах», – йдеться в заяві.

Крім того, Зеленський і Путін нібито говорили про газові переговори у форматі Україна – Росія – Євросоюз. Про висновки обговорення ОП не повідомляє.​

Про телефонну розмову президентів повідомляє також і пресслужба Кремля. При цьому в її повідомленні йдеться про те, що розмова нібито стосувалася обговорення «відновлення прямого постачання російського газу до України».

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Це вже четверта телефонна розмова Зеленського і Путіна. Минулого разу вони спілкувалися у вересні.

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав кораблі після їхнього повернення до порту Очакова ввечері 20 листопада, заявляв, що на їхній ремонт після перебування під контролем Росії піде три місяці.

Представники Росії наголошували, що повертають катери і буксир, як вони раніше звільнили захоплених у полон військових, не через рішення Міжнародного трибуналу з морського права, яке вимагало від Кремля повернути і полонених, і захоплене майно, а, мовляв, через закінчення слідчих дій у кримінальній справі про нібито «незаконний перетин російського державного кордону» українськими моряками.