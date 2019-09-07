Зеленський і Путін знову говорили телефоном

Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін провели чергову телефонну розмову, повідомили пресові служби обох керівників.

«Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу. Також президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в «нормандському форматі». Крім того, йшлося про подальші кроки у рамках Мінського процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі», – повідомили на Банковій.

У Кремлі про цю розмову заявили, що вона відбулася з ініціативи української сторони.

При цьому, відповідно до риторики Кремля, проблеми дотримання перемир’я і розведення сил на лінії фронту на Донбасі, де триває агресія Росії, були названі «проблематикою внутрішньоукраїнського врегулювання».

«У перебігу обміну думками щодо перспектив організації саміту «нормандської четвірки» президент Росії наголосив на необхідності продовжити всебічну підготовчу роботу з тим, щоб чергова зустріч у цьому форматі була результативною і реально сприяла виконанню наявних домовленостей на найвищому рівні, перш за все мінського «комплексу заходів», – заявили в Москві й додали: «Домовлено про подальші контакти».

Це була вже третя розмова Зеленського з Путіним із часу, коли він обійняв посаду президента України.

Раніше 7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – 11 політв’язнів і 24 військовополонених моряків; до Росії передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

Після цього про нові перспективи саміту в «нормандському форматі» заявили в Німеччині і Франції, які є ще двома його учасниками.

За повідомленнями, саміт у «нормандському форматі», з участю керівників України, Німеччини, Франції і Росії, міг би відбутися ближчим часом після тривалої перерви. Як повідомляли, президент Росії Володимир Путін висуває до України низку передумов, щоб погодитися на участь у такому саміті. Москва також домагається, щоб Київ почав виконувати політичну частину мінських домовленостей без того, щоб Росія і її гібридні сили на окупованій частині Донбасу виконали безпекову частину. За попередньої влади президента Петра Порошенка Україна твердо стояла на позиції, що виконання політичної частини без попереднього виконання безпекової виключене. Через це Росія припинила «нормандські» переговори, сподіваючись на зміну влади в Україні і на поступливість нової влади, а Путін відмовлявся від розмов із Порошенком.