Влада Зеленського садить Україну на російську «електричну голку» – видання

Зе-команда, використовуючи маніпулятивні гасла, допустила на український ринок російську електроенергію за демпінговими цінами – і завдала збитків державній компанії, стверджує дописувач газети «Україна молода» Олег Ганський.

Він попереджає, що енергетичні потуги «слуг народу» – попри обіцянки подолати минулі проблеми галузі та розчистити всі авгієві стайні, що залишилися від колишніх часів, – насправді можуть зруйнувати українську енергетику.

Рішення закуповувати електроенергію в Росії, незважаючи на диспетчерські обмеження, що застосовуються до атомних електростанцій, є неприкритою грою в інтересах ворога. Адже ситуація виглядає так: влада не дозволяє державному підприємству «Енергоатом» продукувати електроенергію, змушуючи його працювати напівсили, натомість ініціює імпорт із країни, з якою воює, тим самим садячи Україну на російську «електричну голку».

Дописувачу ситуація нагадує події 2009 року з підписанням так званих газових угод Юлії Тимошенко, але в даному випадку наслідки можуть бути значно плачевнішими. Росіяни готові віддавати Києву свою електроенергію задешево, щоб потім розпочати «електрошантаж» України. Про це стверджується в статті «Троянський електрокінь».

На те, чому зустріч у нормандському форматі призначена на 9 грудня, день, коли в Росії відзначається свято «героїв», звертає увагу газета «Україна молода».

Дописувачка видання Ярина Корчинська зазначає, що ця зустріч запланована вже після 21 листопада, коли українці виходять на Майдан відзначати День Гідності та вшановувати пам’ять загиблих на Майдані і на війні.

Зважаючи на політбардак, що коїться сьогодні в українській владі, на те, що нинішній керманич, за твердженням авторки, просто генетично й ментально не готовий до ролі лідера української нації, є потреба, щоб цьогорічне 21 листопада було не просто одноразовим маршем, як раніше. Марш мусить стати своєрідною вимогою до президента Володимира Зеленського та «слуг» гаранта, що вони не капітулюють у грудні у Франції.

Дописувачка зазначає, що Володимир Путін поводиться самовпевнено, зухвало й продовжує лоскотати нерви шантажем. Незважаючи на визначену дату проведення засідання «нормандської четвірки», в український медіапростір порціями запускається невпевненість, що очільник Кремля може й не бути присутнім на цьому зібранні.

Авторку статті не покидає відчуття, що «примирення» двох держав проходить за сценарієм Путіна. І що на цій зустрічі путінська Росія висуватиме принизливі для України умови припинення цієї війни. Про це йдеться в матеріалі «Після Дня Гідності...»

Газета «День» пише, що в Центрі кібербезпеки НАТО в Естонії говорили про досвід діджиталізації країни та відбиття атак Росії. Видання нагадує, що 2007 року масова спланована кібератака скоординованих хакерів вивела з ладу сайти парламенту, міністерств, банків та ЗМІ в Естонії. Електронні послуги не працювали, транзакції не надходили, а люди протягом кількох днів не могли зрозуміти – що ж відбувається.

З'ясувалося, що кібератака була підготовлена Росією. Для Естонії ті події стали поворотними, бо саме тоді маленька країна вирішила вибудувати серйозну систему кібербезпеки, яка вже сьогодні є однією з найкращих у світі.

Авторка статті Аліса Поліщук наголошує, що Україна з 2014 року і донині перебуває в стані гібридної війни з Росією, і українці ледь не щодня стають мішенню для чисельних кібератак. На українцях буквально тестують те, що могло б згодом вивести з ладу певні системи на Заході. Приклад 2014 року – лише один із багатьох.

Тому дії Естонії – країни, що також зазнала радянського панування, шаленого впливу Росії до сьогодні, – можуть стати для України певним зразком, інструкцією до дії. Публікація називається «Як спільно захиститися в інтернеті?»