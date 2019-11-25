«Нафтогаз» відповів «Газпрому»: готові отримати борг газом, а не грошима

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила про готовність отримати заборгованість російського «Газпрому» за рішенням Стокгольмського арбітражу в натуральній формі.

«Нас влаштовують грошові кошти, але якщо «Газпром» хоче сплатити цей борг через поставки газу, ми готові розглянути таку пропозицію», – повідомила українська компанія в офіційному твітер-акаунті.

«Нафтогаз» також інформує, що відправив «Газпрому» відповідь на його пропозицію.

«У відповіді зазначено, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії», – вказує «Нафтогаз».

Минулого тижня «Нафтогаз України» повідомив, що отримав пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року від російського «Газпрому».

Російський газовий монополіст пропонував укласти нову угоду про транзит газу на один рік і наполягав, що сторони повинні відмовитися від «усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі».

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Крім того, йдеться в повідомленні, «Газпром» очікує на «позицію української сторони» щодо готовності напряму закуповувати газ у Росії з 2020 року.

15 листопада виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що «Газпром» мав би продавати газ Україні на 20-25% дешевше, ніж вона закуповує його з Європи. І навіть у цьому випадку знижена ціна не компенсуватиме виплату в 3 мільярди доларів, які російський монополіст винен «Нафтогазу» за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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«Нафтогаз» і «Газпром» після попередніх рішень Стокгольмського арбітражу, за якими в підсумку «Газпром» виявився винним «Нафтогазові» мільярди доларів, продовжують судові й арбітражні суперечки. Зокрема, «Газпром» оскаржує ті арбітражні рішення в Апеляційному суді Стокгольму (але ці розгляди не зупиняють виконання рішень арбітражу). Українська сторона, зі свого боку, вимагає від російської багатомільярдних відшкодувань у разі можливого припинення транзиту російського газу до Європи через Україну.

У Москві ж висувають як передумову переговорів про продовження транзиту так зване «взаємне врегулювання спорів», маючи на увазі відмову сторін від своїх вимог – що призвело б до втрат Україною тих багатомільярдних сум, які «Газпром» винен «Нафтогазові». Натомість у Києві нагадують, що всі спори між ними вже врегулював Стокгольмський арбітраж (і загалом на користь України).