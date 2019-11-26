Діалогу з питань «нормандського формату» з Путіним не було – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним не обговорював тем запланованої на 9 грудня «нормандської зустрічі».

«Що стосується «нормандського формату», зрозумійте, ми поважаємо наших партнерів, ми не обговорювали теми «нормандської зустрічі», тому що всі ці теми повинні обговорювати вчотирьох лідери країн-учасниць «нормандської четвірки» – Німеччини, Франції, Росії та України. Тому цей діалог буде 9 грудня», – сказав Зеленський на спільному брифінгу з президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Таллінні.

Офіс президента України повідомив 25 листопада, що Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, розмова стосувалася повернення Москвою українських кораблів та газових переговорів у форматі Україна – Росія – Євросоюз.

За версією пресслужби Кремля, розмова нібито стосувалася обговорення «відновлення прямого постачання російського газу до України».