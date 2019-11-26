Радіо Свобода Daily: Путін і Зеленський знову поспілкувалися телефоном – про газ і кораблі

Зеленський поспілкувався з Путіним телефоном

Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Офіс президента. Розмова зокрема торкнулася повернення Росією українських кораблів, важливість якого відзначив президент України. Український президент наголосив на «необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах», йдеться в заяві. Крім того, Зеленський і Путін нібито говорили про газові переговори у форматі Україна – Росія – Євросоюз. Про висновки обговорення Офіс президента не повідомляє.​

Про телефонну розмову президентів повідомляє також і пресслужба Кремля. При цьому в її повідомленні йдеться про те, що розмова нібито стосувалася обговорення «відновлення прямого постачання російського газу до України».

Далі коротко:

«Нафтогаз» відповів «Газпрому», що готові отримати борг за рішенням Стокгольмського арбітражу газом, а не грошима.

Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко написав заяву про звільнення з посади.

Зеленський підписав закон про незаконне збагачення і цивільну конфіскацію.

Третина всіх жінок і дівчат впродовж свого життя зазнають фізичного чи сексуального насильства, а половина загиблих у світі жінок стають жертвами насильства з боку своїх партнерів чи сім’ї, повідомляє ООН.

Україна посіла 96-е місце зі 167 країн у світовому рейтингу процвітання.

Як «народний мер» Горлівки виявився українським розвідником

Колишній «народний мер» окупованої Горлівки Едуард Матюха виявився співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це він розповів журналістам «ТСН.Тиждень».​ Їм же у ГУР Міноборони підтвердили правдивість його слів. Матюха заявляє: усе, що було з 2014-го і донедавна, – його спецоперація, яка принесла чимало результатів. Як, наприклад, ось цей: «Виник конфлікт між різними угрупованнями, що діяли на той час у місті Горлівка, і це спричинило серйозний конфлікт між Безлером та представниками інших угруповань міста Донецька».

Чи же займався Едуард Матюха в Горлівці до та після окупації? Що саме йому вдалося зробити як розвіднику? Та чому він залишив окуповану частину Донбасу і публічно заявив про себе? Відповіді на ці запитання читайте тут.

Реінтеграція Донбасу: чого бояться лікарі і вчителі з Донецька?

Жителі тимчасово окупованої частини Донбасу бояться можливих переслідувань після реінтеграції, зауважують правозахисники. Сотні тисяч людей працюють у структурах під контролем угруповань російських гібридних сил «ДНР» і «ЛНР». Чи можуть вони, у разі реінтеграції, бути притягнуті до відповідальності? Що думають вони самі про життя в Україні? Про це дізнавалися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Новий голова «Укроборонпрому» про зарплату в 200 доларів і військові закупівлі в Росії

Новий гендиректор українського державного оборонного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус розповів у телевізійній програмі «Настоящее время» про роботу в новій команді, про свою зарплатню, а також про те, чи припинена схема поставок запчастин із Росії. Ексклюзивне інтерв’ю – за лінком.

Канада може зняти санкції з Портнова найближчим часом

Запроваджені Канадою після Революції гідності санкції проти ексзаступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова можуть бути зняті найближчим часом, якщо Генпрокуратура України не повідомить уряд країни про наявність підстав для їхнього продовження. Це підтвердили два поінформовані джерела в уряді Канади журналістам Радіо Свобода.

«Наразі в Оттаві тривають дискусії про це і рішення щодо зняття санкцій з Портнова може опинитися на порядку денному нового уряду в найближчі тижні», – повідомили джерела Радіо Свобода.

На виборах у Гонконгу перемогли демократи – кандидатів Пекіна розгромлено

Після шести місяців антиурядових протестів у Гонконгу на місцевих виборах перемогли продемократичні кандидати. Явка була рекордною, а перемога сил, які наполягають на збереженні автономії регіону в повному обсязі, створила новий «головний біль» для Пекіна та посилила тиск на голову адміністрації Гонконгу – пише агентство Reuters. Більше про це читайте тут.

Старі будинки Маріуполя – віртуальна екскурсія

Два роки тому до Маріуполя переїхав ГогольFest. Тут започаткували кіноклуби Docudays. Відкрили каву Veterano, «Ізбу-читальню», багато інших закладів соціального та просто підприємництва. Тут чимало людей, які творять. Словом – у Маріуполь зараз є за чим їхати, попри те, що за останні 5 років місто заробило собі славу більше воєнного форпосту. Це правда: фронт – лише за 10 кілометрів звідси. Якщо ваш шлях – буде це бізнес, мистецтво чи волонтерство – дійде у столицю Приазов'я, влаштуйте собі коротку екскурсію старовинним центром. Радіо Донбас.Реалії покаже декілька будинків, біля яких варто зупинитися.

Авдіївка. Обличчя війни

Із Маріуполя переміщаємося до Авдіївки. Місцева вчителька української мови стала символом війни на сході України. Так її почали називати три роки тому, коли на побитих осколками стінах дев’ятиповерхівки австралійський художник Ґвідо ван Гелтен намалював 6-метровий портрет жінки, який назвали «обличчям війни». Легендарним став і 9-поверховий будинок, який місцеві мешканці називають «розмальовкою». У нього влучило понад 100 снарядів, але там і досі від безвиході живуть люди. Журналісти проекту Радіо Свобода #ВУКРАЇНІ побували в будинку і поспілкувалися з авдіївською вчителькою.

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