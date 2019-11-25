Едуард Матюха: як «народний мер» Горлівки виявився українським розвідником

Колишній «народний мер» окупованої Горлівки Едуард Матюха виявився співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це він розповів журналістам «ТСН.Тиждень».​ Їм же у ГУР Міноборони підтвердили правдивість його слів.

Чи же займався Едуард Матюха в Горлівці до та після окупації? Що саме йому вдалося зробити як розвіднику? Та чому він повернувся на підконтрольну Україні територію і публічно заявив про себе?

Ще не так давно Едуард Матюха мешкав в окупованій Горлівці.

Саме тут до 2014 року він колись очолював податкову, потім був заступником мера.

Останні 5 років висловлював нібито свою підтримку російським гібридним силам, за що був внесений у базу «Миротворця» як «посібник терористів».

Саме Матюха у травні 2014-го брав активну участь в організації та проведенні так званого «референдуму» у Горлівці щодо відділення Донбасу.

Так, 12 травня 2014 року він наголошував: «Той військовий переворот в Києві не міг не відобразитись сьогодні на регіонах».

А вже через кілька днів після цього став так званим «народним мером» Горлівки.

14 травня 2014 року Матюха обіцяв горлівчанам «служити своєму місту» аж «до виборів нового, законного мера міста в рамках правового поля «Донецької народної республіки» (угруповання, що діє на окупованій частині Донеччини за підтримки Росії – ред.).

Утім, на цій посаді він протримався недовго. Далі потрапив у районну ЖЕК та став першим секретарем горлівської осередку Компартії.

Ще у 2014-му Матюху в Горлівці характеризували лаконічно: «наша людина».

Але вже через 5 років по цьому виявилось: він – розвідник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це він розповів публічно –​ журналістам «ТСН тиждень».​

Тепер Матюха заявляє: усе, що було з 2014-го і донедавна, – його спецоперація, яка принесла чимало результатів.

Як наприклад, ось цей: «Виник конфлікт між різними угрупованнями, що діяли на той час у місті Горлівка, і це спричинило серйозний конфлікт між Безлером та представниками інших угруповань міста Донецька».

Окрім цього, Матюха розповів журналістам «ТСН тиждень», що завдяки участі в горлівському осередку Комуністичної партії не лише встановив контакти з російськими комуністами, але й з’ясував їхню роль у політиці Росії на Донбасі.

Яким же чином протягом усього цього часу йому вдалося лишитись не викритим?

Ось одне з пояснень самого Матюхи: «Дуже вдала була ідея створити з моєї подачі (не буду скромнічати) сайту «Миротворець» та ідея з боку розвідників включити мене до цього сайту».

Ще тиждень тому анкета Матюхи справді була на сайті «Миротворця». Нині ж вона з нього видалена.

Тим часом у Росії та на окупованій частині Донбасу Едуарада Матюху вже встигли охрестити «казкарем», «шутом гороховим» та «Штірліцом на мінімалках».

У головному ж управлінні розвідки Міноборони тим часом підтверджують: Матюха – справді їхній співробітник. І завдяки йому вони, наприклад, достеменно знають про подальші плани Росії щодо України.

Але чому агента Матюху засвітили? Ще й зараз? Думки щодо цього розділились.

Частина журналістів та політологів побачила у цьому зв’язок із можливою зустріччю в «нормандському форматі», яка може незабаром відбутися, та обговоренням під час неї можливої амністії бойовиків.

Ще частина припускає, що Матюха не агент, а справді колишній поплічник бойовиків, який у певний момент змушений був виїхати з окупованої території і здатися українським спецслужбам.

Тим часом у силових структурах Радіо Свобода запевнили: після майже 5 років життя в окупації Едуард Матюха опинився на підконтрольній Україні території та публічно заявив про себе виключно з міркувань власної безпеки, адже його подальша діяльність як агента української розвідки у Горлівці була під загрозою.