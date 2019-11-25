Олег Петренко написав заяву про звільнення з посади голови Нацслужби здоров’я

Голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко 25 листопада написав заяву про звільнення з посади, повідомила пресслужба відомства на сторінці у Facebook.

«Я сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров’я України. За власним бажанням. Сподіваюсь, найближчим часом уряд її підтримає. Причина – у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я. І це заважає працювати і мені, і їм. Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання», – пояснив Олег Петренко.

Петренко назвав команду НСЗУ «справжніми професіоналами», які розробили «першу в Україні програму медичних гарантій, і які здатні втілити її в життя в повному обсязі у 2020 році».

У Міністерстві охорони здоров’я поки ситуацію пубілчно не коментували.

Національну службу здоров’​я України утворили 27 грудня 2017 року. Серед її завдань – ​укладання договорів із медичними закладами та закупівля в них послуг для обслуговування населення. У березні 2018 року головою НСЗУ призначили Олега Петренка. У Міністерстві юстиції службу зареєстрували 30 березня 2018 року.