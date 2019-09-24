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24 Вересень 2019, Київ 17:22
Новини | Політика

«Кажуть працювати «по понятіям»: держслужбовці написали листа прем’єру щодо нового керівництва МОЗ

Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька поки ситуацію не коментувала

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Держслужбовці Міністерства охорони здоров’я виступили з відкритим листом до прем’єр-міністра Олексія Гончарука, в якому вказують, що дії нового керівництва відомства загрожують продовженню реформи охорони здоров’я в Україні.

«Тиск на керівництво директоратів - приклад політичних репресій. Тобто, для того, щоби вам запропонували звільнитись «по-хорошому», достатньо просто мати власну думку і силу захищати закон і зміни, які мають стати відчутними для всіх українців якомога скоріше. Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати «по понятіям». Українці мають право знати, що дії керівництва всередині міністерства кардинально відрізняються від того, що потрапляє в публічні заяви», – йдеться у тексті листа.

У листі, підписантами якого стали понад 40 держслужбовців, йдеться, що «робота міністерства фактично паралізована останні 3,5 тижні». У тексті повідомляється про проблеми з підписами щодо закупівель та поставки ліків, закупівлі машин екстреної медичної допомоги, призупинення процесу автономізації кількох медзакладів, блокування рішень для роботи Національної служби здоров’я тощо.

«Кожен із нас приходив на державну службу, щоб служити інтересам наших громадян, а не інтересам тієї чи іншої політичної сили… Ми готові до відкритого діалогу на умовах професійності та прозорості. Тож відкрито звертаємося до прем’єр-міністра та просимо його стати посередником у такому діалозі у найбільш стислі терміни для продовження реалізації медичної реформи», – йдеться у листі.

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Із повним текстом листа держслужбовців МОЗ голові уряду можна ознайомитись на сторінці у Facebook керівника директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірини Литовченко.

Уряд наразі не відреагував на заяву держслужбовців МОЗу, як і саме керівництво відомства, зокрема, міністр Зоряна Скалецька.

Верховна Рада призначила Скалецьку міністром охорони здоров’я 29 серпня, попри численні заклики громадськості зберегти на посаді Уляну Супрун, яка виконувала обов’язки глави МОЗ із серпня 2016 року.

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