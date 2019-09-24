Уляна Супрун про погрози, хабарі, боротьбу з міфами, Скалецьку та Сенцова

Уляна Супрун більше не очолює МОЗ, але збирається і надалі працювати на поліпшення української системи охорони здоров'я. У програмі «Ньюзрум-інтерв’ю» вона розповіла про те, чому погрожували їй та її чоловіку, чи брала вона хабарі та що думає про свою правонаступницю Зоряну Скалецьку.

ПРО КРИТИКІВ

«Вони насправді не є опонентами саме мене як людини, вони бояться майбутнього (а я і моя команда представляли майбутнє України) і що ця феодальна система, яка існувала до того (що головний лікар був цар у своєму царстві), цього вже не буде».

ПРО ПОГРОЗИ

«Одного разу на Кабміні я, прем’єр-міністр і ще три інші міністри отримали смс, в якому погрожували мені, якщо ми не скасуємо медичну трансформацію, що відбувається.

Мій чоловік Марко також отримував погрози: смски на своєму телефоні і навіть двічі на нього напали (один раз з побиттям, а другий раз із ножем). Це було якраз, коли пані Амосову звільняли із ректорства Національного медичного університету. Якраз в той час були такі фізичні атаки.

Ми спілкувалися з поліцією та з СБУ. Нічого не вийшло. Я пов’язую це з тим, що є в загальному проблема в правоохоронній системі в країні: вони зацікавлені у виконанні лише тих завдань, які надають їхні куратори.

Зараз ми бачимо, що це далі продовжується. Скажімо, у Міністерстві нашого держсекретаря Артема Янчука переслідує ДБР, бо їм було сказано, щоби його налякати, аби він подав заяву на звільнення».

ПРО ПІДТРИМКУ З БОКУ ПРАВОРАДИКАЛІВ

«Люди є людьми. Всі потребують медичної допомоги, вони всі мають права. Кожен дивиться на те, що відбувається в системі охорони здоров’я, і підтримують, бо хочуть, щоб вони і їхні родини мали доступ до медичних послуг.

Я вітаю всіх і думаю, що ми як суспільство повинні відкритися і мати толерантність. Маємо не дискримінувати людей.

Я насправді не дивлюся на політичні погляди або на гендерні питання. Я дивлюся на людей як на людей. Коли це ворог, коли це країна-агресор – це зовсім інше питання. А ті люди, які є українцями, усі вони мають право на якісні медичні послуги і на доступ до них».

ПРО ХАБАР ВІД ПОМІЧНИКА ЛЯШКА

«Розслідування відбувалося майже цілий рік. Коли все було готово, це передали спеціальному антикорупційному прокурору, але Назар Холодницький відмовився далі це подавати в суд і блокував це.

Пізніше ми довідалися причину: він знайомий із будівельником, який нібито мав надавати цю квартиру, і він сам живе в тому комплексі. Ну, мав особисті причини.

Зараз цей кейс готовий. Це можна подати до Антикорупційного суду. Навіть не треба робити якогось розслідування. Я пропоную, щоб однією з перших їхніх справ була ця справа, бо все вже готове і може йти далі. Але руху немає вже більше року».

ПРО АУДИТ МОЗ

«Вже 15 разів дивилися на те, що відбувалося у нашому міністерстві, в той час, коли боролися з корупціонерами, коли ми передали закупівлі на міжнародні організації, чим зекономили 40 відсотків ціни, ми викинули багато корупціонерів-ректорів університетів, головних лікарів… Але чомусь саме наше міністерство будуть переглядати аудитом, а ніяке інше.

Цей аудит базований на листі, який вислав Петро Багрій (один із найбільших гравців фармацевтичного ринку – ред.), який мав 60-70 відсотків всіх держазакупівель, до того, як міжнародні організації почали закуповувати ліки для українського народу».

ПРО НОВОГО ПРЕМ’ЄРА

«Я знаю Олексія Гончарука вже кілька років. Коли ми були в міністерстві, він працював з нами на дерегуляції системи охорони здоров’я, так само як на професійному ліцензуванні лікарів. Їхній офіс BRDO досить близько з нами співпрацював.

Це професійна людина. Побачимо, чи він є незалежною людиною, чи він є керований кимось».

ПРО НОВУ ОЧІЛЬНИЦЮ МОЗ

«Я бачу тих людей що вона бере собі на радників: це люди від старої системи Богатирьової або від фарммафії. Це не дуже позитивні кроки.

Зоряну близько не знаю. Вона досить часто критикувала медичну трансформацію, яка відбувалася. Побачимо, що далі буде. Не маю великих надій на те, що щось швидко буде мінятися з того, що вже заплановано».

ПРО НАЙБІЛЬШІ ДОСЯГНЕННЯ СВОЄЇ КОМАНДИ

«Система охорони здоров’я стала в пріоритеті в країні. До того ніхто не говорив про систему охорони здоров’я, лише про якусь корупційну складову і нарікання. А друге – це те, що ми створили всередині міністерства нову культуру і нову державну службу, яка професійно буде працювати, коли змінюється уряд, парламент чи міністри.

Професійна державна служба повинна і далі працювати, бо вони не працюють на політиків, вони працюють на людей, на народ України. Ми це змогли зробити в міністерстві. Будь-який міністр прийде, будь-яка політична сила прийде, вони мають далі втілювати і створювати політику щодо охорони здоров’я».

ПРО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

«Я підписала декларацію. Це молода жінка. Вона мені подобається. Я можу з нею поспілкуватися про будь-що. Я одна з тих, хто не буде змінювати свого сімейного лікаря. Але важливо, що люди, які обрали своїх сімейних лікарів, як їм не подобається, вони можуть змінити їх.

Я шукала людину, яка розуміє, що вакцинація важлива і заохочує людей, аби вони вакцинувалися, яка має знання щодо огляду пацієнта по віку. Третє – це легкість спілкування, аби я відчувала комфорт, коли говорю з лікарем. І четверте – це рівень знань.

Було четверо лікарів і я з ними спілкувалася до того, як обрала свого лікаря, але перші три мені не зайшли. Я запитала у них також, чи вони не будуть проти того, що я буду їхнім пацієнтом, бо, можливо, це зробить їх якоюсь медійною особою. І одна з них відмовилася. А з двома іншими я, коли з ними спілкувалася, не відчувала себе комфортно».

ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

«Ми почали працювати над тим, щоби закуповувати більше вакцин через ЮНІСЕФ і почали працювати з регіональними департаментами охорони здоров’я, бо насправді це їхня відповідальність, щоби лікарі мали доступ до вакцин.

Через півтора-два роки ми налагодили цілу систему і проти кору, скажімо, втричі підвищили рівень вакцинації за три роки. По дифтерії ми вдвічі підвищили.

Дуже багато років люди не вакцинувалися, бо не було вакцин, а як і були, то були неефективні (або холодний ланцюг не був дотриманий, або вони були вироблені в Росії і були не дуже хорошої якості). Ну і, по-третє, багато людей відмовлялися, бо чули багато чуток і міфів.

Ми їхали спецопераціями, щоби довакцинувати тих дітей і дорослих, які не вакцинувалися.

Навіть в Києві зараз більше 50 випадків кору – це дорослі люди невакциновані. І багато з них думали, що вони вакциновані, але були російські вакцини.

Також є проблема, що лікарі продавали сертифікати. Батьки просили від них підроблені сертифікати вакцинації, які ніби на папері вакциновані, а насправді ні.

Ми змінили дуже багато правил і тепер проти кору в Україні може вакцинуватися будь-хто. Як маєте підписану декларацію, можете піти до свого лікаря і безкоштовно вакцинуватися. Бо ми насправді хочемо зупинити той спалах, який є».

ПРО ІНДІЙСЬКУ ВАКЦИНУ ТА АУТИЗМ

«Індійська вакцина є зараз в Україні лише проти дифтерії і вона якісна та безпечна. Я сама вакцинувалася нею. Немає ніяких проблем.

У 80-х роках була написана наукова робота одним лікарем у Великій Британії, де він пов’язав аутизм і вакцинацію. Він тоді сам зізнався, що це була брехня і що він це зробив за гроші. Йому відібрали його лікарську ліцензію і вже навіть не можна прочитати цю наукову роботу».

ПРО ФЕЙСБУК

«На фейсбуці ми не відповідаємо на коментарі, але в нас є листи, які нам пишуть. Ми отримуємо їх до 60-70 кожного дня. І це є дуже чіткі питання: де можна знайти вакцину, як можна підписати декларацію, де можна знайти якісь ліки.

Коли ми були в міністерстві, ми передавали такі запити нашим департаментам, які займаються тими справами, щоб вони дали відповіді.

Зараз ми переспрямовуємо такі запити на міністерство, щоб вони відповідали на ті запитання. В мене є група людей, яка працює разом зі мною. Зараз їх 5».

ПРО БОРОТЬБУ ЗА ВИЗВОЛЕННЯ БРАНЦІВ КРЕМЛЯ

«Ми будемо і далі підтримувати тих бранців, які ще не повернулися.

А те, що є на моєму фейсбуці з Олегом Сенцовим, це є для того, аби нагадувати, що вони зробили з ним. Так, вони зараз бранців випустили, але ми і далі знаємо, що вони зробили. Ми не пробачимо це, що було».

ПРО ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

«Далі будемо займатися просвітницькою роботою, більш культурними темами. Щодо контенту, то це фільми, написати книжку про те, що відбулося за останні роки і також займатимусь тим, аби підтримувати трансформацію, яка розпочалася в системі охорони здоров’я і розширити трохи це в аналітичний центр, який буде займатися іншими сферами, які зараз в Україні дуже потребують змін: це правоохоронна система, судова система. Продовжувати зміни, які були зроблені в освітній системі. Бо без того, щоби у нас була медицина, освіта, захист наших прав, ми не зможемо бути європейською країною».

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