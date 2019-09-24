Супрун про нову очільницю МОЗ: я бачу не дуже позитивні кроки

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментувала діяльність новопризначеного міністра охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

«Я бачу тих людей що вона бере собі на радників: це люди від старої системи Богатирьової або від фарммафії. Це не дуже позитивні кроки. Зоряну близько не знаю. Вона досить часто критикувала медичну трансформацію, яка відбувалася. Побачимо, що далі буде. Не маю великих надій на те, що щось швидко буде мінятися з того, що вже заплановано», – розповіла Супрун.

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Верховна Рада призначила Скалецьку міністром охорони здоров’я 29 серпня.

Уляна Супрун виконувала обов’язки глави МОЗ з серпня 2016 року по серпень 2019-го.

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