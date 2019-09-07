Важливо допомогти звільненим українським бранцям пройти психологічне і фізичне обстеження – Уляна Супрун

Колишня керівниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун під час лекції у Львові на молодіжному фестивалі наголосила, що важливо допомогти звільненим українським бранцям пройти психологічне і фізичне обстеження, допомогти їм нормально повернутись до життя, до своїх родичів і сім’ї.

«Бо дуже важко, коли людина була в полоні, щоб повернутись назад у життя. У Міністерстві оборони США є група, яка спершу шукає людей, які були в полоні, їх звільняє – і опісля є програма. Кожна хвилина регламентована, як поводитись із поверненими бранцями. Бо коли вони у полоні, вони не контролюють своє життя. Дуже цікава річ, що їм лише дають півгодини проводити зі своєю сім’єю, коли повернулись. Бо зрозуміли, що коли люди повернулись до родичів, ті плачуть, співчувають – і десь через 30 хвилин не знають, що говорити один одному. Ця програма допомагає повернутись до нормального життя», – каже Супрун.

Вона закликала відповідальних людей від влади, а також медійників не переслідувати родини і дати їм час адаптуватись після полону.

«Зараз це частина нашої історії. Бо у нас є багато ветеранів і колишніх полонених. Кожен має мати терплячість, коли з цими людьми спілкується», – наголосила Уляна Супрун.

Вона виступила з лекцією перед молоддю, де розповіла про своє життя і родину, про роботу в Міністерстві охорони здоров’я, а також що зараз вона продовжує підтримувати медичну трансформацію, зокрема комунікаційно.

На запитання, якби їй довелось написати одне речення на перших шпальтах преси, яке б воно було, Уляна Супрун відповіла: «Війна закінчилася перемогою України, Крим – повернутий, Донбас – став нашим».

Раніше 7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців – політв’язнів і військовополонених, до Росії передали 35 її й українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини, аж до зради Батьківщини.

За повідомленнями, 24 військовослужбовців, яких Росія взяла в полон восени 2018 року, привезли на медичне обстеження і реабілітацію до Центрального військового госпіталю в Києві, ще 11 цивільних політв’язнів – до київської лікарні «Феофанія».

При цьому, за останніми даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в окупованому нею Криму.

Крім того, за даними Служби безпеки України, ще 227 українців утримують бойовики зі складу російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу.