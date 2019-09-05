Радіо Свобода Daily: Нова очільниця МОЗ обіцяє продовжити медичну реформу, розпочату Уляною Супрун

Яким буде продовження медичної реформи. 10 тез Скалецької

Нова очільниця Міністерства охорони здоров’я України Зоряна Скалецька 4 вересня вийшла до преси, окресливши свої пріоритети на посаді, вона оцінила нинішній стан медицини та обіцяє продовжити медичну реформу, розпочату Уляною Супрун.

Основні 10 тез із її пресконференції подаємо у матеріалі.

Кличко вважає незаконним звільнення його з посади голови КМДА

Мер Києва Віталій Кличко вважає незаконним звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

«Уряд зробив крок, щоб у столиці було двовладдя, по суті пряме президентське управління», – зазначив він, додавши, що рішення Кабміну є неконституційним. Кличко також повідомив, що поки не бачив документа, яким уряд схвалив його звільнення. Далі рішення за президентом України Володимиром Зеленським.

Втім, рішення Зеленського стає більш ніж очевидним, адже той уже раніше звертався із такою ж пропозицією до колишнього уряду Володимира Гройсмана. Утім, тодішній уряд не звільнив Кличка. Мер сказав, що «здаватися не буде». Нових кандидатів на посаду голови КМДА Гончарук поки не назвав, ймовірно команді президента тільки-но доведеться шукати кандидатуру, але, за словами прем'єра, це повинен бути «менеджер, який підсилить мера Кличка».

Хто ж буде очільником КМДА? Читайте у матеріалі.

Речник Путіна про дату обміну між Україною і Росією: «анонсів тут бути не може»

У Кремлі заявляють, що не будуть анонсувати дату обміну утримуваними особами між Україною і Росією через «чутливість» теми.

«Тема чутлива. Анонсів тут бути не може. Факт стане відомим», – заявив 4 вересня російським ЗМІ речник президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість такого обміну до кінця тижня.

4 вересня російське агентство «Інтерфакс», із посиланням на два дипломатичні джерела, повідомило, що процес обміну, «можливо, буде запущений до кінця цього тижня», а ймовірною датою його проведення назвали 7 вересня. При цьому в повідомленні йшлося, що це все – попередня інформація, узгодження триває.

Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію педофілів

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію педофілів, про що свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт повернули до парламенту з пропозиціями президента. Тепер Верховна Рада має або врахувати їх, або подолати вето президента 300 голосами.

11 липня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Ройтбурд збирається оскаржити своє звільнення з Одеського художнього музею

Одеська обласна рада звільнила директора Одеського художнього музею, відомого художника Олександра Ройтбурда. Питання вніс в порядок денний «з голосу» позафракційний депутат Олексій Кобильніков. Художник збирається подати протест на рішення.

Попередні спроби не були успішними – 16 серпня звільнити Ройтбурда вже пропонували депутати фракції «Опозиційний блок» Віталій Саутенков і Роман Сеник. Це питання внесли в попередній порядок денний, але пізніше його звідти забрали. Цього разу опонентам директора вдалося знайти 51 голос для рішення про звільнення.

«Це неправомірне рішення, воно суперечить і здоровому глузду, і законодавству. Це рішення скоріш у сфері психопатології, аніж юриспруденції, тому боротьба буде», – наголосив Ротйбурд в коментарі Радіо Свобода.

Влада Гонконгу відкликала законопроєкт про екстрадицію, що спричинив масові протести

Влада Гонконгу відкликала законопроєкт про екстрадицію підозрюваних у кримінальних злочинах до континентального Китаю, який викликав масові протести, що тривають 14 тижнів. Про це заявила в телезверненні голова адміністрації міста, що підкоряється Пекіну, Керрі Лам.

«Уряд офіційно відкликає законопроєкт, щоб повністю усунути занепокоєння громадськості», – сказала Лам.

На даний момент екстрадиція з міста можлива тільки на підставі договорів, які були укладені ще до його переходу під юрисдикцію Китаю в 1997 році. Внесення законопроєкту, що змінює це правило, викликало масові демонстрації в місті, в яких взяли участь мільйони громадян.

Критики документа вважають, що він міг бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Індекс якості життя: Київ потрапив до переліку п’яти міст із найбільшим розвитком

Столиця України Київ потрапила до переліку п’яти міст із найбільшим прогресом за останні п’ять років у Глобальному індексі якості життя (Global Liveability Index). Рейтинг підготував британський дослідницький центр The Economist Intelligence Unit.

Українська столиця за останні п’ять років набрала 5,2 пункта й загалом тепер має 56,6% зі 100. Попри прогрес, Київ наразі посідає 117-е місце із 140. Автори індексу зазначають, що великий вплив на рейтинг міста продовжують мати питання безпеки, пов’язані зі збройним конфліктом на Донбасі.

Найбільший регрес мають Детройт (США), Асунсьйон (Парагвай), Туніс (Туніс), Каракас (Венесуела) й Тріполі (Лівія).

Очолили рейтинг Відень (Австрія), Мельбурн (Австралія), Сідней (Австралія), Осака (Японія) та Калґарі (Канада).

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