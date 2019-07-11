В Україні вводять примусову хімічну кастрацію – рішення парламенту

Верховна Рада України ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Законопроект за основу та в цілому на позачерговому пленарному засіданні парламенту 11 липня підтримали 247 народних депутатів. Ухваленим законом Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Відповідно до змін, за зґвалтування малолітніх, крім нинішнього позбавлення волі від 10 до 15 років, каратимуть також примусовою хімічною кастрацією.

Розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16-річного віку, каратимуться позбавленням волі на термін до п’яти років. Нині за такі злочини обмежують або позбавляють волі на термін до трьох років.

Згідно з цією статтею, покарання у вигляді примусової хімічної кастрації полягає в примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, метою яких є зниження лібідо і сексуальної активності. Хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років і старше 65 років.

Крім того, щодо осіб, які вчинили подібні злочини, буде передбачений довічний адміністративний нагляд поліції.

Позаторік у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, який передбачає посилення відповідальності за злочини проти статевої недоторканності малолітніх​.