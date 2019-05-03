У Грузії запровадили штрафи за сексуальні домагання

Парламент Грузії ухвалив у третьому й остаточному читанні пакет поправок до Кодексу адміністративних правопорушень і Трудовий кодекс країни, які запроваджують штрафи за сексуальні домагання. Тепер за ці дії в Грузії загрожує штраф у 300 ларі (111 доларів).

Якщо людина протягом року знову вчинить подібне правопорушення, її оштрафують вже на 500 ларі (більше ніж 185 доларів) або ж засудять до виправних робіт строком на рік.

Ще більш строго каратиметься сексуальне домагання щодо неповнолітньої особи, вагітної жінки чи вчинене в присутності дітей: за це загрожує штраф від 500 до 800 ларі (понад 196 доларів). За повторне таке саме правопорушення загрожує штраф вже від 800 до тисячі ларі (більше ніж 370 доларів) або арешт на строк до 10 днів.

Домагання депутати визначили як використання фраз сексуального характеру, демонстрацію геніталій, а також «фізичну поведінку сексуального характеру».

Аналогічні штрафи за сексуальні домагання вже діють у Франції: там за домагання загрожує штраф у розмірі до 750 євро.

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У громадській організації «Сапар», яка займається захистом прав грузинських жінок, кажуть, що досі в більшості випадків жертви домагань воліли мовчати, особливо якщо домагання були з боку роботодавця, і пов’язували це з консервативністю грузинського суспільства.

Ситуація почала змінюватися в 2016 році. Тоді журналістка Татія Самхарадзе, яка працювала на одному з популярних грузинських телеканалів, публічно звинуватила в домаганнях свого роботодавця, відомого журналіста Шалву Рамішвілі, подала на нього в суд і вперше виграла справу. Рамішвілі засудили до штрафу в дві тисячі ларі (приблизно 750 доларів).

Нині в грузинських судах розглядаються ще кілька подібних справ, і новий закон може допомогти жертвам домагань їх виграти.