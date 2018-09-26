Американського актора Білла Косбі ув’язнили через зґвалтування

Суд у США 25 вересня засудив 81-річного американського актора Білла Косбі до терміну ув’язнення від трьох до десяти років позбавлення волі за сексуальні домагання і насильство у трьох доведених епізодах.

Раніше присяжні визнали Косбі винним в тому, що в 2004 році він у себе вдома «накачав» наркотиками і зґвалтував співробітницю Університету Темпл.

У домаганнях і зґвалтуваннях його звинувачували десятки жінок, проте через термін давності раніше не вдавалося притягти актора до відповідальності.

Суд у штаті Пенсильванія також зобов'язав Косбі виплатити штраф у розмірі 25 тисяч доларів.

Актор має провести у в’язниці щонайменше три роки, перш ніж отримає право на дострокове звільнення, проте він може залишитися за ґратами і на десять років.

Захист просив відправити його під домашній арешт через похилий вік.

Сторона обвинувачення натомість вимагала для Косбі від п’яти до 10 років позбавлення волі, відзначаючи, що він «все ще становить загрозу для жінок».

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У травні Американська академія кінематографічних мистецтв і наук виключила Косбі зі свого складу за порушення етичних норм.

У жовтні 2017 року десятки відомих актрис звинуватили голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна в домаганнях. Незабаром після цього подібні звинувачення надійшли і на адресу інших знаменитостей зі світу кіно і політики.