США: продюсерові Вайнштайну висунули нове звинувачення

Окружний прокурор Манхеттена 2 липня висунув нові звинувачення проти американського продюсера Гарві Вайнштайна. Його звинувачують в сексуальному насильстві над ще однією – третьою – жінкою.

Вайнштайна звинувачують в примусі жінки до орального сексу в липні 2006 року.

Якщо суд визнає його винним, колишньому продюсеру може загрожувати тюремний термін від десяти років до довічного ув’язнення.

Раніше Вайнштайна звинувачували в зґвалтуванні однієї жінки і в тому, що змусив іншу до орального сексу.

Режисер свою провину не визнає. Його адвокат заявляв, що підзахисний ні з ким не займався сексом без згоди.

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Голлівудський продюсер Гарві Вайнштайн здався поліції 25 травня. Його заарештували і офіційно висунули звинувачення. Після внесення застави в один мільйон доларів Вайнштайна випустили: він зобов’язався носити браслет, який буде відслідковувати його місце перебування.

На початку жовтня 2017 року в ЗМІ з’явилася інформація про масові сексуальні домагання до жінок з боку Вайнштайна. 19 жовтня телеканал CNN повідомив, що кількість жінок, які звинувачують Вайнштайна у сексуальних домаганнях, досягла 40.

На тлі скандалу він втратив посаду співголови у своїй кінознімальній компанії.