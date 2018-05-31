США: продюсерові Вайнштайну висунули обвинувачення в зґвалтуванні

Американському продюсерові Гарві Вайнштайну висунули обвинувачення у зґвалтуванні і в сексуальному злочині, повідомив окружний прокурор району Манхеттен (Нью-Йорк) Сайрус Венс.

«Цей обвинувальний висновок наближує відповідача на ще один крок до відповідальності за злочини, в яких його зараз обвинувачують», – заявив прокурор.

Адвокати продюсера заявили, що їхній підзахисний не визнає провини.

Минулого тижня Вайнштайн здався поліції Нью-Йорка. Після цього його заарештували.

На початку жовтня 2017 року в ЗМІ з’явилася інформація про масові сексуальні домагання до жінок з боку Вайнштайна. 19 жовтня телеканал CNN повідомив, що кількість жінок, які звинувачують Вайнштайна у сексуальних домаганнях, досягла 40.

На тлі скандалу він втратив посаду співголови у своїй кінознімальній компанії.