Американський продюсер Гарві Вайнштайн здався поліції Нью-Йорка. Після цього його заарештували.

CNN з посиланням на джерела пише, що 66-річного Вайнштайна мають звинуватити в зґвалтуванні однієї жінки й примусі іншої до орального сексу.

На початку жовтня 2017 року в ЗМІ з’явилася інформація про масові сексуальні домагання до жінок з боку Вайнштайна. 19 жовтня телеканал CNN повідомив, що кількість жінок, які звинувачують Вайнштайна у сексуальних домаганнях, досягла 40.

На тлі скандалу він втратив посаду співголови у своїй кінознімальній компанії.