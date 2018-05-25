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25 Травень 2018, Київ 15:59
Новини | Міжнародні

Продюсер Гарві Вайнштайн здався поліції 

Американський продюсер Гарві Вайнштайн

Американський продюсер Гарві Вайнштайн здався поліції Нью-Йорка. Після цього його заарештували.

CNN з посиланням на джерела пише, що 66-річного Вайнштайна мають звинуватити в зґвалтуванні однієї жінки й примусі іншої до орального сексу.

На початку жовтня 2017 року в ЗМІ з’явилася інформація про масові сексуальні домагання до жінок з боку Вайнштайна. 19 жовтня телеканал CNN повідомив, що кількість жінок, які звинувачують Вайнштайна у сексуальних домаганнях, досягла 40.

На тлі скандалу він втратив посаду співголови у своїй кінознімальній компанії.

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