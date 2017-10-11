Голлівуд 30 років мовчав про сексуальне насилля з боку впливового продюсера Вайнстайна

Веро Кул

Голлівудський продюсер Гарві Вайнстайн заперечив звинувачення про сексуальне насилля щодо 13 жінок і зґвалтування трьох із них, про що раніше написало видання The New Yorker. Як повідомила речниця Вайнстайна Саллі Гофмайстер, «будь-які твердження про секс за невзаємною згодою безумовно заперечені паном Вайнстайном». Між тим скандал уже набрав незворотних обертів.

«Моє серце розбивається через величезні страждання, які відчували жінки», – так Джорджина Чапман, дружина голлівудського продюсера Гарві Вайнстайна, оголосила про розлучення з чоловіком після того, як кілька жінок звинуватили його у сексуальних домаганнях. Пара одружена 10 років. У них є двоє спільних дітей – семирічна дочка і чотирирічний син. Як продюсер безлічі популярних фільмів (зокрема, «Кримінального чтива» і «Джанґо вільного») опинився в центрі скандалу?

Газета The New York Times 5 жовтня опублікувала розслідування «Десятиліття звинувачень Гарві Вайнстайна у сексуальних домаганнях». Колишні і нинішні підлеглі продюсера розповіли журналістам про домагання з його боку.

Видання посилалося на офіційні папери, листування і внутрішні документи обох кінокомпаній Вайнстайна, які підтверджували цю інформацію.

Зокрема, двоє підлеглих продюсера заявили, що у різні роки він владнав конфлікти як мінімум з вісьмома жінками, які звинуватили його в домаганнях і небажаних фізичних контактах. Серед них були дві асистентки (у 1990 і 1998 роках), актриса (1997), італійська модель (2015) і співробітниця The Weinstein Company Лорен О’Коннор (також у 2015 році).

У 1997 році з домаганнями Вайнстайна зіткнулася актриса Роуз Макґавен: за її словами, продюсер чіплявся до неї у номері готелю під час кінофестивалю «Санденс», а пізніше залагодив конфлікт у позасудовому порядку. Розмір компенсації не розголошувався, але газета повідомила, що за мовчання жінкам платили від 80-150 тисяч доларів США.

Офіційно про домаганнях вперше заявила актриса Ешлі Джад у 2015 році. Пізніше Джадд назвала ім’я продюсера. Актриса заявила, що коли вона приїхала до Вайнстайна на зустріч обговорити можливу співпрацю, він попросив її піднятися до нього в номер і запропонував їй масаж. Актриса відповіла відмовою і після цього, стверджує Джадд, студія Вайнстайна жодного разу не пропонувала їй роль.

«Я намагаюся виправитися»

5 жовтня в коментарі The New York Times Вайнстайн попросив вибачення: «Я намагаюся виправитися, але мені ще треба багато працювати над собою». В офіційній заяві він сказав, що виріс у 60-70-ті роки, коли правила поведінки були іншими, й просив дати йому другий шанс.

За допомогою він, за його словами, звернувся до психотерапевтів.

Вайнстайн також повідомив, що збирається подати в суд на The New York Times за наклеп.

Відразу після публікації розслідування він розповів про декілька «дуже жорстких» розмов з дружиною і що вона «дала йому стусана», щоб він став хорошою людиною і заслужив прощення у тих, кого образив.

Як відреагували колеги продюсера

Через підозри у сексуальних домаганнях Вайнстайна 9 жовтня звільнили з заснованої ним же компанії Weinstein Co. Рада директорів Weinstein Co., йдеться в офіційній заяві компанії, вирішила звільнити Вайнстайна «в світлі нової інформації про його незадовільну поведінку, яка з’явилася останнім часом».

Перед звільненням Вайнстайн просив агентів головних голлівудських знаменитостей і керівників інших кіностудій заступитися за нього перед радою директорів The Weinstein Company.

З назви Weinstein Co. приберуть ім’я продюсера.

Гарві Вайнстайн з братом Бобом Вайнстайном заснували знамениту незалежну кіностудію Miramax наприкінці 1970-х, де випускали авторське кіно: від фільмів Стівена Содерберга до Пітера Грінуея і Педро Альмодовара. Серед найвідоміших картин Miramax:

«Розумник Вілл Гантінґ»,

«Закоханий Шекспір»,

«Кримінальне чтиво»,

«Чикаго»,

«Король говорить»,

«Безславні виродки»,

«Джанґо Вільний».

Багаторічну співпрацю з Квентіном Тарантіно Вайнстайн називав «22-річним подружжям».

Кастинг на дивані

Першою про домагання після публікації розслідування розповіла зірка «Спокути» Джо Райта і «Ангела» Франсуа Озона – Ромола Ґарай . За її словами, це сталося у 2000-му році, коли їй було 18 років: «Як у будь-якої іншої жінки в індустрії, у мене було «персональне інтерв’ю» у Вайнстайна; після прослуховування потрібно було, щоб він особисто схвалив твою кандидатуру». За її словами, її попросили піднятися до Вайнстайна у номер готелю, де він зустрів її в халаті. Вона відчула себе приниженою, але не змогла нікому сказати про це. «Це було зловживання владою, – сказала Ґарай і додала: – Ви не зможете знайти актрису, яка не має такої історії про Гарві».

. За її словами, це сталося у 2000-му році, коли їй було 18 років: «Як у будь-якої іншої жінки в індустрії, у мене було «персональне інтерв’ю» у Вайнстайна; після прослуховування потрібно було, щоб він особисто схвалив твою кандидатуру». За її словами, її попросили піднятися до Вайнстайна у номер готелю, де він зустрів її в халаті. Вона відчула себе приниженою, але не змогла нікому сказати про це. «Це було зловживання владою, – сказала Ґарай і додала: – Ви не зможете знайти актрису, яка не має такої історії про Гарві». Актриса і телеведуча Лорен Сівіан розповіла, як в 2007 році продюсер затиснув її на вечірці у кутку, наказав «заткнутися» і почав мастурбувати, поки не досяг оргазму. Як пояснила жінка, вона не стала заявляти про те, що трапилося, бо боялася скандалу і самого Вайнстайна, який мав великий вплив.

розповіла, як в 2007 році продюсер затиснув її на вечірці у кутку, наказав «заткнутися» і почав мастурбувати, поки не досяг оргазму. Як пояснила жінка, вона не стала заявляти про те, що трапилося, бо боялася скандалу і самого Вайнстайна, який мав великий вплив. Про домагання з боку Вайнстайна у 1997 році також повідомила колишня модель Зої Брок. За її словами, у 23 роки вона познайомилася з продюсером на Каннському кінофестивалі, де він обманом відвіз її в готель, сказавши, що туди перенесли вечірку. Вайнстайн спробував зробити їй масаж, Брок сховалася у ванній.

За її словами, у 23 роки вона познайомилася з продюсером на Каннському кінофестивалі, де він обманом відвіз її в готель, сказавши, що туди перенесли вечірку. Вайнстайн спробував зробити їй масаж, Брок сховалася у ванній. Актриса і режисер Азія Ардженто (дочка легендарного режисера фільмів жахів Даріо Ардженто) розповіла, що в 1997 році Вайнстайн запросив її на вечірку в готель. Приїхавши туди, вона виявила, що в номері, крім нього нікого немає. За словами актриси, вона довгі роки звинувачувала себе через те, що не знайшла в собі сил відбиватися, коли продюсер почав робити їй кунілінгус.

(дочка легендарного режисера фільмів жахів Даріо Ардженто) розповіла, що в 1997 році Вайнстайн запросив її на вечірку в готель. Приїхавши туди, вона виявила, що в номері, крім нього нікого немає. За словами актриси, вона довгі роки звинувачувала себе через те, що не знайшла в собі сил відбиватися, коли продюсер почав робити їй кунілінгус. Актриса Люсія Еванс повідомила The New Yorker, що продюсер запросив її поговорити про справи до себе в офіс, хвалив її і обіцяв ролі, а змусив зайнятися оральним сексом. «Він великий чоловік і він мене пересилив. Це найжахливіше, і саме тому він так довго робив це з жінками: люди просто здаються, а потім ще відчувають, що самі винні в тому, що сталося», – сказала актриса.

повідомила The New Yorker, що продюсер запросив її поговорити про справи до себе в офіс, хвалив її і обіцяв ролі, а змусив зайнятися оральним сексом. «Він великий чоловік і він мене пересилив. Це найжахливіше, і саме тому він так довго робив це з жінками: люди просто здаються, а потім ще відчувають, що самі винні в тому, що сталося», – сказала актриса. Актриса Розанна Аркетт , каже, що дала відсіч Вайнстайну. Після цього, сказала актриса, продюсер псував їй життя протягом багатьох років.

, каже, що дала відсіч Вайнстайну. Після цього, сказала актриса, продюсер псував їй життя протягом багатьох років. The New Yorker опублікував поліцейський аудіо-запис домагань Вайнстайна до італійської моделі Амбри Баттілани Гутьєррез у 2015 році (після перших домагань модель звернулася до поліції, і записала наступну зустріч на плівку). На записі чути, як Вайнстайн клянеться своїми дітьми, що не зробить нічого поганого, і продовжує наполягати на контакті з Гут’єррез. На її запитання, чому напередодні він схопив її за груди, продюсер відповів: просто «звик так робити».

​Про домаганнях з боку Вайнстайна розповіла актриса Ґвінет Пелтроу . За її словами, коли їй було 22 роки, Вайнстайн її чіпав. Вона розповіла про це своєму хлопцеві, Бреду Пітту , який пішов на конфлікт з продюсером. Після цього Вайнстайн наказав їй мовчати, а вона погодилася, бо боялася, що звільнять зі зйомок.

. За її словами, коли їй було 22 роки, Вайнстайн її чіпав. Вона розповіла про це своєму хлопцеві, , який пішов на конфлікт з продюсером. Після цього Вайнстайн наказав їй мовчати, а вона погодилася, бо боялася, що звільнять зі зйомок. Анджеліна Джолі зіштовхнулася з домаганнями Вайнстайна, коли їй було 23: «У мене був поганий досвід з Гарві Вайнстайном в юності, і відтоді я вирішила ніколи з ним не працювати і попереджала інших», – сказала Джолі, уточнивши, що він чіплявся до неї в готельному номері.

Чоловіче мовчання

Актриса і режисер «Дівчаток» Лена Данем у своїй статті в The New York Times «Гарві Вайнстайн і чоловіче мовчання» написала, що продюсер – далеко не єдиний, хто так поводиться в кіноіндустрії.

«Саме цього він боїться найбільше: що зникне мовчазна чоловіча підтримка такої поведінки», – написала у своєму Твіттері актриса Мінді Калінґ.

​Кіноактор і сценарист Сет Роген написав: «Я вірю всім жінкам, хто розповів про домагання з боку Гарві Вайнстайна», – а Бен Аффлек заявив, що «ми повинні краще захищати наших сестер, друзів, колег і дочок, підтримувати тих, хто знаходить в собі сміливість розповісти про те, що трапилося, і прагнути до того, щоб більше жінок мали вплив».

​Ситуацію прокоментувала і Гілларі Клінтон, чию виборчу кампанію Вайнстайн підтримував, зокрема грошима: «Поведінка, описана жінками, неприпустима. Їхня сміливість і підтримка громадськості дуже важливі для того, щоб подібні речі не повторювалися».

​Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»