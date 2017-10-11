Голлівуд 30 років мовчав про сексуальне насилля з боку впливового продюсера Вайнстайна

Веро Кул
Голлівудський продюсер Гарві Вайнстайн заперечив звинувачення про сексуальне насилля щодо 13 жінок і зґвалтування трьох із них, про що раніше написало видання The New Yorker. Як повідомила речниця Вайнстайна Саллі Гофмайстер, «будь-які твердження про секс за невзаємною згодою безумовно заперечені паном Вайнстайном». Між тим скандал уже набрав незворотних обертів.
«Моє серце розбивається через величезні страждання, які відчували жінки», – так Джорджина Чапман, дружина голлівудського продюсера Гарві Вайнстайна, оголосила про розлучення з чоловіком після того, як кілька жінок звинуватили його у сексуальних домаганнях. Пара одружена 10 років. У них є двоє спільних дітей – семирічна дочка і чотирирічний син. Як продюсер безлічі популярних фільмів (зокрема, «Кримінального чтива» і «Джанґо вільного») опинився в центрі скандалу?
Газета The New York Times 5 жовтня опублікувала розслідування «Десятиліття звинувачень Гарві Вайнстайна у сексуальних домаганнях». Колишні і нинішні підлеглі продюсера розповіли журналістам про домагання з його боку.
Видання посилалося на офіційні папери, листування і внутрішні документи обох кінокомпаній Вайнстайна, які підтверджували цю інформацію.
Зокрема, двоє підлеглих продюсера заявили, що у різні роки він владнав конфлікти як мінімум з вісьмома жінками, які звинуватили його в домаганнях і небажаних фізичних контактах. Серед них були дві асистентки (у 1990 і 1998 роках), актриса (1997), італійська модель (2015) і співробітниця The Weinstein Company Лорен О’Коннор (також у 2015 році).
У 1997 році з домаганнями Вайнстайна зіткнулася актриса Роуз Макґавен: за її словами, продюсер чіплявся до неї у номері готелю під час кінофестивалю «Санденс», а пізніше залагодив конфлікт у позасудовому порядку. Розмір компенсації не розголошувався, але газета повідомила, що за мовчання жінкам платили від 80-150 тисяч доларів США.
Офіційно про домаганнях вперше заявила актриса Ешлі Джад у 2015 році. Пізніше Джадд назвала ім’я продюсера. Актриса заявила, що коли вона приїхала до Вайнстайна на зустріч обговорити можливу співпрацю, він попросив її піднятися до нього в номер і запропонував їй масаж. Актриса відповіла відмовою і після цього, стверджує Джадд, студія Вайнстайна жодного разу не пропонувала їй роль.
«Я намагаюся виправитися»
5 жовтня в коментарі The New York Times Вайнстайн попросив вибачення: «Я намагаюся виправитися, але мені ще треба багато працювати над собою». В офіційній заяві він сказав, що виріс у 60-70-ті роки, коли правила поведінки були іншими, й просив дати йому другий шанс.
За допомогою він, за його словами, звернувся до психотерапевтів.
Вайнстайн також повідомив, що збирається подати в суд на The New York Times за наклеп.
Відразу після публікації розслідування він розповів про декілька «дуже жорстких» розмов з дружиною і що вона «дала йому стусана», щоб він став хорошою людиною і заслужив прощення у тих, кого образив.
Як відреагували колеги продюсера
Через підозри у сексуальних домаганнях Вайнстайна 9 жовтня звільнили з заснованої ним же компанії Weinstein Co. Рада директорів Weinstein Co., йдеться в офіційній заяві компанії, вирішила звільнити Вайнстайна «в світлі нової інформації про його незадовільну поведінку, яка з’явилася останнім часом».
Перед звільненням Вайнстайн просив агентів головних голлівудських знаменитостей і керівників інших кіностудій заступитися за нього перед радою директорів The Weinstein Company.
З назви Weinstein Co. приберуть ім’я продюсера.
Гарві Вайнстайн з братом Бобом Вайнстайном заснували знамениту незалежну кіностудію Miramax наприкінці 1970-х, де випускали авторське кіно: від фільмів Стівена Содерберга до Пітера Грінуея і Педро Альмодовара. Серед найвідоміших картин Miramax:
«Розумник Вілл Гантінґ»,
«Закоханий Шекспір»,
«Кримінальне чтиво»,
«Чикаго»,
«Король говорить»,
«Безславні виродки»,
«Джанґо Вільний».
Багаторічну співпрацю з Квентіном Тарантіно Вайнстайн називав «22-річним подружжям».
Кастинг на дивані
Чоловіче мовчання
Актриса і режисер «Дівчаток» Лена Данем у своїй статті в The New York Times «Гарві Вайнстайн і чоловіче мовчання» написала, що продюсер – далеко не єдиний, хто так поводиться в кіноіндустрії.
«Саме цього він боїться найбільше: що зникне мовчазна чоловіча підтримка такої поведінки», – написала у своєму Твіттері актриса Мінді Калінґ.
Кіноактор і сценарист Сет Роген написав: «Я вірю всім жінкам, хто розповів про домагання з боку Гарві Вайнстайна», – а Бен Аффлек заявив, що «ми повинні краще захищати наших сестер, друзів, колег і дочок, підтримувати тих, хто знаходить в собі сміливість розповісти про те, що трапилося, і прагнути до того, щоб більше жінок мали вплив».
Ситуацію прокоментувала і Гілларі Клінтон, чию виборчу кампанію Вайнстайн підтримував, зокрема грошима: «Поведінка, описана жінками, неприпустима. Їхня сміливість і підтримка громадськості дуже важливі для того, щоб подібні речі не повторювалися».
Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»
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