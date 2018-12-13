Суд у Грузії підтвердив перше в країні рішення в справі про сексуальні домагання

Апеляційний суд у Грузії підтвердив рішення суду першої інстанції в першій у цій країні справі про сексуальні домагання. Журналістка й актриса Татія Самхарадзе в 2016 році звинуватила в домаганнях свого колишнього керівника на телеканалі «Імеді». У січні 2018 року суд у Тбілісі ухвалив рішення на її користь. Обвинувачений Шалва Рамішвілі, який заперечував свою провину, оскаржив рішення.

12 грудня апеляційний суд у Тбілісі підтвердив рішення на користь Самхарадзе.

Захисники прав жінок привітали постанову суду як велику перемогу, назвавши її «поворотною в питанні домагань на робочому місці в Грузії».

Самхарадзе заявила, що її кар’єра фактично закінчилася, коли вона подала позов до Рамішвілі в 2016 році. Вона заявила, що після того, як публічно виступила зі звинуваченнями, то відчула тиск з боку суспільства і отримувала погрози.

Під час судового процесу юристи Самхарадзе надали аудіозаписи розмов між репортеркою і Рамішвілі. Самхарадзе зазначила, що вирішила записати розмови, оскільки сексуальні домагання не припинялися.

У рішенні, ухваленому в січні, суд зобов’язав Рамішвілі сплатити судові витрати, однак не призначив штрафу.

Татія Самхарадзе сподівається, що її справа, яка стала прецедентом, додасть впевненості іншим жінкам і спонукає законодавців на певні кроки.

«Апеляційний суд залишив в силі рішення першої інстанції, тим самим підтвердивши факт гендерної дискримінації, а точніше її форми – «послуги в обмін на послуги», яка відноситься до сексуальних домагань. Два роки тому, коли ми почали боротьбу в суді, ситуація в цілому була іншою. Ще не було глобальної кампанії Me too, що почалася в 2017 році. Тоді, як, в принципі, і зараз, у нас не було і немає закону про сексуальні домагання. Ми дуже сподіваємося, що влада ухвалить його. Дослідження Жіночої організації ООН, проведене спільно з Грузстатом, показало, що кожна п’ята жінка в Грузії ставала жертвою сексуальних домагань в тій чи іншій формі», – каже журналістка.

Згідно з грузинським законодавством, сексуальні домагання не визначаються як кримінальний проступок.

У жовтні 2017 року активісти зареєстрували петицію в грузинському парламенті з вимогою визнати сексуальні домагання формою дискримінації.

Бюро ООН в Грузії раніше цього року запустило телевізійний ролик, в якому жінок закликали активно виступати проти домагань на робочому місці.