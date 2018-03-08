Про права жінок заговорили у світі з новими акцентами

Міжнародний день жінок відзначився багатьма демонстраціями та протестами по всьому світу. Жінки в Ірландії виборювали право на переривання вагітності. В Іспанії 5 мільйонів робітників взяли участь у «феміністичному страйку». За словами представників профспілок, вони протестували проти статевої дискримінації, домашнього насильства та нижчої оплати праці для жінок. Також оглядачі говорять, що цьогорічне відзначення Міжнародного дня солідарності жінок змінила і потужна кампанія проти сексуальних домагань, що прокотилася світом наприкінці минулого року.

Міжнародна організація праці повідомляє, що жінки залишаються серед найбільш дискримінованих працівників, вони менше заробляють, їх частіше звільняють з роботи.

В Арабських країнах жінки становлять третину безробітних, незважаючи на те, що серед робочої сили в країні їх лише 16%.

В Ірані жінки протестували проти обов’язкового носіння мусульманської хустки – хіджабу. За це, як повідомляє CNN International, багато з них були затримані, побиті, їм загрожували зґвалтуванням, знущанням та тим, що їх обіллють кислотою. Але вони не здалися.

​В Ірландії активісти, які прагнуть скасувати поправку, що забороняє аборти, святкують «історичний та важливий» крок вперед, який зробив уряд, схваливши формулювання національного референдуму щодо скасування конституційної заборони на аборт. Законопроект про референдум обговорюється в парламенті, повна інформація має бути опублікована в п'ятницю. Активісти вимагають відкрити доступ жінкам до переривання вагітності у безпечних умовах медичних клінік

В Іспанії понад 5 мільйонів членів профспілок та активістів протестували проти нижчої оплати праці для жінок та закликали до викорінення «культури мачизму» в країні. Припинення роботи тривало лише 2 години, але профспілкові лідери назвали цю акцію «безпрецедентною для профспілкового руху країни».

Після кампанії #MeToo, що розпочалася у жовтні в Голлівуді у США, скандали про сексуальні домагання тривають, а викриття продовжують надходити. На початку року 300 співробітників Голлівуду, включаючи багатьох зірок зі світовим статусом, запустили юридичний фонд Time Up для підтримки жінок, що зазнали насильство, сексуальних домагань, чи дискримінації на робочому місці.

Спроба компанії McDonalds долучитися до святкувань, обернувши літеру «М» у своєму лого, щоб воно нагадувало літеру «W», з якої починається англійське слово «жінка», обернулася проти компанії. McDonalds хотів нагадати, що більшість менеджерів їхніх ресторанів є жінками.

Але активісти і члени профспілкових організацій Британії нагадали, що практика довільної зміни робочих годин, яку проводить McDonalds, призводить до того, що багато жінок отримують мінімальні зарплати, а їхнє життя стає непрогнозованим. Компанію закликали не робити «порожніх жестів», а поліпшити умови роботи жінок.

У Британії дослідники звернули увагу на становище жінок у в’язницях країни. Жінок, згідно зі звітом, утримують у гірших умовах, ніж чоловіків, 65% жінок в ув’язненні страждає від депресії, порівняно з 37% чоловіків, у 5 разів більше жінок, ніж чоловіків, завдають шкоди своєму здоров’ю.