Суд в Единбурзі звинуватив колишнього першого міністра Шотландії 64-річного Алекса Салмонда в численних сексуальних злочинах, зокрема, – у двох спробах зґвалтування, дев’яти епізодах сексуального насильства, двох нападах непристойного характеру і порушенні громадського порядку.

Салмонд не визнає звинувачення і називає себе невинуватим. На засіданні суду 24 січня його звільнили під заставу. Коли відбудеться наступне засідання в його справі – наразі невідомо.

64-річний політик веде програму на російському телеканалі RT (колишній Russia Today). Головний редактор каналу Маргарита Симоньян заявила, що кримінальна справа пов’язана з його місцем роботи.

Ім’я Салмонда фігурувало в поліцейському розслідуванні про можливі сексуальні домагання до двох жінок кілька років тому. Звіт про внутрішнє розслідування звинувачень уряд Шотландії передав поліції в серпні. Політик виграв цивільний позов проти уряду, заявивши, що внутрішнє розслідування проводилося з численними порушеннями.

Під керівництвом Салмонда в 2014 році був проведений референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії. Він закінчився поразкою прихильників незалежності, після цього Салмонд пішов у відставку з посади першого міністра і лідера Шотландської національної партії, яка домагалася незалежності.