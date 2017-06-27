Верховній Раді пропонують запровадити хімічну кастрацію як одну із санкцій за зґвалтування дітей

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає створення реєстру засуджених за злочини проти статевої недоторканності малолітніх та посилення відповідальності за такі злочини, повідомила у Facebook речниця Нацполіції Донеччини Наталія Шиман.

За її словами, ініціатором законопроекту є керівник Нацполіції Донеччини В’ячеслав Аброськін – через два убивства неповнолітніх дівчат за останній місяць.

«Останнім часом спостерігається зростання випадків сексуального насильства над дітьми. Так, у травні в Маріуполі за вчинення розпусних дій у відношенні 9-річної дівчинки був затриманий чоловік, який вже має судимість за аналогічні злочини», – написала Шиман.

На розгляд парламенту документ внесли четверо депутатів із фракцій Блок Петра Порошенка та Народного фронту Олег Недава, Мустафа Найєм, Антон Геращенко та Дмитро Лубінець.

Відповідно до законопроекту, за такі злочини збільшується термін можливого позбавлення волі із 15 до 20 років або довічного ув’язнення, окрім того, передбачений «добровільний захід медичного характеру» у вигляді хімічної кастрації, яким можна буде замінити невідбуту частину покарання після 10 років ув’язнення.

26 червня В’ячеслав Аброськін заявив про виявлення у підвалі напівзруйнованого будинку тіла 6-річної дівчинки у місті Гірник Донецької області, перед цим дівчинку вважали зниклою і розшукували 8 днів.