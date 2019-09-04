Кличко, Богдан, Столар і Гончарук: хто буде головою КМДА?

Уряд погодив звільнення мера Києва Віталія Кличка із посади голови КМДА. Про це на брифінгу журналістам повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Далі рішення за президентом України Володимиром Зеленським.

Втім, рішення Зеленського стає більш ніж очевидним, адже той уже раніше звертався із такою ж пропозицією до колишнього уряду Володимира Гройсмана. Утім, тодішній уряд не звільнив Кличка. Мер сказав, що «здаватися не буде». Нових кандидатів на посаду глави КМДА Гончарук поки не назвав, ймовірно команді президента тільки-но доведеться шукати кандидатуру, але, за словами прем'єра, це повинен бути «менеджер, який підсилить мера Кличка».

Чому звільнили Віталія Кличка?

Віталій Кличко був обраний мером Києва у 2014 році, тоді ж, за вказівкою президента України, зайняв посаду голови КМДА. У свою чергу Київська міська державна адміністрація є виконавчим органом міської ради столиці. Тобто Віталій Кличко займає дві посади – мер міста та голова виконавчого органу.

Мера Києва звинувачували у тому, що в його оточенні перебувають впливові бізнесмени та забудовники у столиці. Серед іншого, журналісти програми «Схеми» неодноразово розповідали про таких людей, як Вадим Столар чи Максим Микитась, та існуючі корупційні схеми у Києві.

«Особисто я дуже поважаю пана Кличка. Він великий чемпіон і дуже багато зробив для країни. Але я би із задоволенням звільнив не його, а пана Столара. Але формальної посади у цієї людини немає», – заявив прем’єр Олексій Гончарук під час відповіді на запитання журналістів, яка ж все-таки мотивація – звільнити Кличка.

Хто такий Вадим Столар?

Вадим Столар – нині народний депутат України від партії «Опозиційна платформа – За життя», бізнесмен і неодноразовий фігурант антикорупційних розслідувань. У столиці його називають фактично «сірим кардиналом» та куратором Києва.

Ось що про нього розповідали журналісти ще у 2015 році.

«Він займається оперативним таким кураторством, він такий куратор Києва, я би так сказав. Так вийшло, що найбільш скандальні напрямки діяльності КМДА, найбільш корупційні – ними керують люди, які формально жодним чином не пов’язані з Вадимом Столаром, які йому не підпорядковані. Але, за словами забудовників, ці люди куруються Вадимом Столаром», – зазначає головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

Під час 6-го скликання Верховної Ради України Вадим Столар, будучи народним депутатом України, входив у склад фракції «Партія регіонів». Крім цього взимку 2014 року займав посаду керівника патронатної служби голови Київської міської державної адміністрації.

У ЗМІ неодноразово з’являлася інформація про те, що Вадим Столар неофіційно керує Києвом і безпосередньо впливає на рішення мера Кличка, а кадрові питання КМДА вирішують не без його участі.

Влітку 2017 року експерт з містобудування Віктор Глеба розповідав «Схемам» про запрошення в офіс Столара, коли постало питання про призначення на посаду в один із департаментів КМДА.

Країною правлять не ті, кого ми бачимо по телевізору, а ті, хто ухвалюють рішення



«Мене запрошували на офіс до Вадима Столара, коли ставилося питання про призначення на посаду в один із департаментів КМДА. Був тоді заступником Рябікін у Кличка, в мене був «талончик» на похід до Столара, і я там розказав все бачення. Офіційно він був у ролі нікого. Він і зараз в ролі нікого, і тоді був у ролі нікого, країною правлять не ті, кого ми бачимо по телевізору, а ті, хто ухвалюють рішення».

Також Вадим Столар був співзасновником товариства «Компанія «Еліта-Будінвест», діяльність якого, за даними ЗМІ, була пов’язана з масштабною будівельною аферою в Києві на початку двохтисячних.

Столар і Кличко

У 2017 році журналісти зафіксували на камери приліт приватного літака Cessna у Київ із Неаполя, міста на італійському узбережжі. На борту тоді перебували Віталій Кличко та столичний забудовник Максим Микитась.

Тоді ж журналістам із власних джерел вдалося дізнатися, що разом із Кличком та Микитасем із Неаполя прибув Вадим Столар.

Віталій Кличко пояснив цей приліт тим, що зустрів Микитася у Неаполі і той запропонував йому летіти разом у Київ. Утім, тоді ані Микитась, ані Кличко так і не зізналися про перебування на борту Столара.

Нещодавно з’явилося відео, де за одним столом сидить Вадим Столар та Віталій Кличко у компанії інших людей.

«Вадиме Михайловичу, спасибі велике за те, що зібрав усіх друзів», – каже на відео Віталій Кличко в ресторані.

«Не таємниця, що я дуже часто буваю на різних подіях, де нас запрошують. Вітаю людей. Я публічна особа. І нічого в цьому кримінального не бачу. У мене ніяких відносин нема (йдеться про Вадима Столара, – ред.). Я знайомий із багатьма бізнесменами, з усіма політиками країни. Знаходячись у політиці – я спілкуюся з усіма», – так це відео прокоментував Віталій Кличко під час брифінгу після заяви Олексія Гончарука.

Також мер прокоментував інформацію про начебто тіньове управління столицею.

«Всі чутки, що рішення, що стосуються мерії, КМДА, ухвалюються десь – це тільки чутки. Усі рішення ухвалюються в моєму кабінеті. І я, як мер міста, несу відповідальність за ухвалення усіх рішень».

Київ, Кличко і Богдан

Голова Офісу президента Андрій Богдан 30 липня заявив, що київський мер і голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко «втратив контроль над ситуацією в місті протягом останніх п’яти років».

За словами Богдана, він особисто просив Кличка відмовитися від інституту «смотрящих» у столиці України. «І мер Києва Віталій Кличко підтвердив мені, це його слова, що дійсно він не контролює Київську раду, є два-три «смотрящих», які мають групи депутатів, і якщо він не знаходитиме з ними компромісу, в нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не зможе бути ефективним мером», – сказав голова Офісу президента.

Також він заявив, що до нього звернувся один із адвокатів таких «смотрящих». За словами Богдана, цей адвокат запропонував розділити навпіл «дохід від роботи із бюджетом міської ради та міської адміністрації». Начебто ця особа пропонувала Богдану розділити 40 мільйонів доларів навпіл, взамін не чіпати мера столиці. Ні імені «смотрящого», ні імені його представника глава ОП так і не назвав.

Богдан сказав, що цю інформацію буде передано в правоохоронні органи.

Кличко ж зазначив, що нікому не делегував йти на будь-які перемовини із Андрієм Богданом.

Серед реформ, про які заговорили в команді президента – розділення повноважень керівництва столиці. Відтак, за ідеєю на Банковій – завдання мера і голови КМДА розділять, де остання буде під контролем президента.

Таке двовладдя Кличко назвав узурпацією влади.

«Завжди була велика спокуса того, щоб контролювати міського голову, контролювати столицю. Є закон про столицю, де є ключова теза, що мер, обраний киянами, призначається головою КМДА. Це і виконавча, і законодавча гілки влади об’єднуються для того, щоб максимально ефективно реалізовувати свої зусилля для того, щоб людина, яку обирають, могла виконати всі зобов’язання, які громада доручає виконувати Київському міському голові», – сказав напередодні в інтерв’ю Радіо Свобода Віталій Кличко. Він також наголосив, що вплив президента та уряду на місцеве самоврядування прямо суперечить Європейській хартії.

Серед іншого, на позицію голови КМДА в команді президента, начебто, хотіли запропонувати колишнього керівника «1+1 медіа груп» Олександра Ткаченка. Нині він народний депутат України від партії «Слуга народу», очільник парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За інформацією Радіо Свобода, нового керівника КМДА дійсно ще не знайшли. І поки немає гарантії, що до кінця року когось таки призначать.

Конфлікт забудовників?

Співрозмовники Радіо Свобода, наближені до КМДА, кажуть, що нині контроль у столиці фактично залишився у Максима Микитася та Андрія Вавриша – ще одного великого забудовника в Києві.

То все ж це політичний конфлікт чи конфлікт між бізнесменами? Можливо, це конфлікт між Столарем і Вавришем, якого пов’язують із представниками команди на Банковій? На такі запитання Віталій Кличко відповів так:

«Я не виключаю цього. У місті Києві зібралися інтереси багатьох впливових людей, взагалі інтереси всієї країни. І дуже важливо в жодному разі не давати преференції одним чи іншим, а ключове завдання, щоб місто розвивалося виключно в інтересах громади».

Утім, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу сказав, що підсилення роботи Кличка сильним менеджером позитивно вплине на інтереси киян.

«Незважаючи на те, що це рішення команди загалом, і остаточне рішення буде ухвалювати президент, у мене немає сумнівів, що в Києві не припинилася корупційна практика, і в Києві досі існують групи впливу, які надто сильно впливають на діяльність адміністрації. Я думаю, що якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації, менеджером, який був би здатний опиратися цим всім групам впливу, то це гарно відіб’ється на інтересах киян».

Тим часом не виключено, що Кличко звертатиметься до суду, аби поновитися на посаді.

«Уряд зробив крок, щоб у столиці було двовладдя, по суті пряме президентське управління», – зазначив він, додавши, що рішення Кабміну є неконституційним.

Через столичний статус Києва саме Київська міська державна адміністрація, на відміну від усіх інших держадміністрацій, має особливості: вона є також виконавчим органом Київської міської ради.

Конституційний суд України раніше дійшов висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, що обрана Київським міським головою і очолює міськраду; таким чином, тільки її президент України має призначати головою Київської міської державної адміністрації.