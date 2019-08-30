Під станами МОЗ активісти влаштували акцію «вдячності» Уляні Супрун (трансляція)

Під стінами Міністерства охорони здоров’я у Києві 30 серпня активісти влаштували акцію подяки Уляні Супрун та її команді. Перед цим користувачі у соціальних мережах запустили хештег #ДякуюУляна.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця події.

Вдень 29 серпня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що написала заяву про звільнення на ім’я нового прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Пізніше ввечері на першому засіданні Ради нового скликання на посаду очільниці МОЗ була призначена Зоряна Скалецька.

Уляна Супрун працювала виконувачкою обов’язків міністра охорони здоров’я від липня 2016 року.