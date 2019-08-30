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30 Серпень 2019, Київ 18:10
Новини | Суспільство

Під станами МОЗ активісти влаштували акцію «вдячності» Уляні Супрун (трансляція)

Уляна Супрун до учорашнього дня була у керма МОЗу

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Під стінами Міністерства охорони здоров’я у Києві 30 серпня активісти влаштували акцію подяки Уляні Супрун та її команді. Перед цим користувачі у соціальних мережах запустили хештег #ДякуюУляна.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця події.

Вдень 29 серпня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що написала заяву про звільнення на ім’я нового прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Пізніше ввечері на першому засіданні Ради нового скликання на посаду очільниці МОЗ була призначена Зоряна Скалецька.

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Уляна Супрун працювала виконувачкою обов’язків міністра охорони здоров’я від липня 2016 року.

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