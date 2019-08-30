«Дякую, Уляно»: українці у соціальних мережах підбивають підсумки роботи Супрун

29 серпня виконувачка обов’язків Уляна Супрун опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці інформацію про свою заяву про звільнення на ім’я нового прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Разом із Супрун заяву написали також її заступники – Павло Ковтонюк та Олександр Лінчевський. Через кілька годин на місце міністра охорони здоров’я України призначили нову людину – викладачку Києво-Могилянської академії Зоряну Скалецьку.

Тим часом у соціальних мережах вже лунають подяки колишній очільниці МОЗ. Радіо Свобода зібрало найцікавіші публікації під хештегом #​ДякуюУляно.

Верховна Рада України 29 серпня схвалила склад нового уряду. Відповідне рішення підтримав 281 народний депутат. Проти проголосували 26 народних депутатів, 45 утрималися.

Очільницею МОЗ стала Зоряна Скалецька. Новий міністр вже очолювала комісію з питань реформування системи охорони здоров’я Громадської ради при МОЗ, була головним експертом медичної групи «Реанімаційного пакету реформ», експертом центру підтримки реформ при Кабміні, займалась викладацькою діяльністю.

У соціальних мережах звільнення Уляни Супрун здебільшого зустріли з сумом. З’являється все більше постів із подякою Супрун за її внесок у розвиток української медицини та впровадження медичної реформи.

Іван Примаченко, засновник платформи Prometheus, пише: «Дякую за те, що дала надію – справжні зміни можливі, навіть тоді, коли ситуація виглядає безнадійною. За те, що показала – в Україні є люди, які здатні вичистити найбрудніші Авгієві стайні».

Інвестиційний банкір Сергій Фурса також написав велику розгорнуту подяку.

Багато уваги приділялось також комунікаційній стратегії Уляни Супрун – щодо розвінчування міфів та боротьби зі стереотипами в медицині: «Намагалася спростувати такі відверті і глупі фейки, що аж ніяково було. Сьогодні не хочу нічого пояснювати – пізно. Тут вже кожен собі або пойняв, або ні».

А також за чітку громадянську позицію та підтримку всіх важливих для України тем – звільнення українців із російського полону, питання анексії Криму та окупації частини Донбасу.

Втім, були й ті, хто тішився звільненням Уляни Супрун.

29 серпня в об’єктиви ЗМІ також потрапив мобільний телефон народного депутата від «Слуги народу» Михайла Радуцького, в якому він із нецензурною лексикою говорить про призначення нового міністра охорони здоров’я.

Як зазначив парламентар у коментарі Радіо Свобода, листувався він з особистим другом, який спитав, чи лобіює він призначення чинної виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун на посаду голови МОЗ.

«Три доби я не сплю – по інших питаннях, не в зв'язку з тими запитаннями. Мене звинувачують лікарі, однодумці, дуже велика частина населення України, яка за мене голосувала і не голосувала за уряд пана Гройсмана, ви бачили відсотки, мене звинувачує, що я її лобіюю», – заявив політик.

Радуцький пояснив, що партія «Слуга народу» вирішила підтримати «Черненко» (Скалецьку), тому що «її бачення трансформації системи охорони здоров’я України збігається з президентською програмою і з програмою партії «Слуга народу».

Він також стверджує, що листувався з другом не в робочий час, а в момент, коли парламентарі очікували порядку денного.