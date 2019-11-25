На виборах у Гонконгу перемогли демократи – кандидатів Пекіна розгромлено

Після шести місяців антиурядових протестів у Гонконгу на місцевих виборах перемогли продемократичні кандидати. Явка була рекордною, а перемога сил, що наполягають на збереженні автономії регіону в повному обсязі, створила новий «головний біль» для Пекіна та посилила тиск на голову адміністрації Гонконгу – пише агентство Reuters.

Демократи отримали тріумфальну перемогу над досвідченими пропекінськими супротивниками, яких у деяких центрах голосування виборці зустрічали скандуванням «Звільніть Гонконг» і «Революція зараз».

Майже три мільйони людей вистояли у черзі, щоб скористатися демократичним правом обирати своїх представників до районних рад, що врешті-решт допомогло продемократичним кандидатам здобути майже 400 з 452 місць. Загальна явка склала 71% – це майже вдвічі більше, ніж на попередніх виборах чотири роки тому, коли продемократичні кандидати здобули лише 100 місць, повідомляє агентство.

У понеділок голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам заявила, що поважає результати виборів та пообіцяла «прислухатися до думки громадськості».

«Багато хто вважає, що результати відображають незадоволення людей нинішньою ситуацією та глибокими проблемами у суспільстві», – сказала Лам.

Речник міністерства закордонних справ Генг Шуан на брифінгу для преси заявив, що центральний уряд Китаю рішуче підтримує керівництво уряду Спеціального адміністративного регіону Гонконгу Керрі Лам.

Генг сказав що уряд також підтримує поліцію і суди в Гонконгу в їхніх діях стосовно придушення насильницьких і незаконних дій під час протестів.

«Рішення китайського уряду захищати національний суверенітет, безпеку та інтерес до розвитку не послабилося. Рішучість триматися курсу «одна країна – дві системи» не зникла», – додав речник.

Ло Кін-Хей, продемократичний кандидат, який був переобраний під час нових виборів, заявив, що голосування фактично є «вотумом недовіри» політичному істеблішменту, у тому числі голові адміністрації Гонконгу Керрі Лам та ключовим китайським чиновникам, таким як Чжан Сяомінг, голова Канцелярії Держради КНР у справах Гонконгу і Макао.

«Уряд і пропекінскій табір завжди казали, що вони користуються суспільною підтримкою», – каже політолог з китайського університету Ма Нгок. «Але зараз ... це великий ляпас їм, бо суспільство продемонструвало свою реальну позицію в рекордній кількості».

Старрі Лі, голова найбільшої пропекінской партії Демократичного альянсу за покращення та прогрес Гонконгу, принесла вибачення за результати своєї партії.

Хоча деяких пропекінських досвідчених кандидатів перемогли відносні новачки, Лі з Демократичного альянсу, каже, що її партія зараз зосередиться на виборах до головної законодавчої ради у вересні наступного року.

Стенлі Нг Чау-пей, пропекінський політик та делегат Гонконгу в Національному народному конгресі Китаю, сказав журналістам, що це були «несправедливі» вибори. Він закликав уряд застосовувати ефективну політику щодо «подолання глибоких розколів у суспільстві» та впровадити ефективні заходів задля припинення насильства.

Reuters пише, що деякі спостерігачі кажуть, що тепер уряду доведеться стикнутися з іще більшим тиском, оскільки тепер він має реагувати на вимоги протестувальників, які включають демократичні реформи та незалежне розслідування справ стосовно жорстокості поліції під час протестів. Однак, імовірність того, що Пекін запропонує будь-які нові поступки у найближчий час, залишається невеликою, з огляду на те, що Пекін зараз рішуче відстоює власну позицію щодо цього.

З ключових вимог протестувальників уряд поки що відповів лише на одну: у вересні він офіційно відкликав законопроект про екстрадицію на материковий Китай правопорушників, підозрюваних у кримінальних злочинах, який викликав перші хвилі протестів та швидко перетворився на заклик до більшої демократії для Гонконгу. Це стало найбільшим викликом для президента Китаю Сі Цзіньпіна з моменту його приходу до влади в 2012 році.

Значення місцевих виборів

Видання Reuters пише, що депутати районних рад не мають достатнього політичного впливу та займаються в основному питаннями забезпечення добробуту. Проте дехто каже, що завдяки власним офісам, фінансуванні та мережним структурам по всьому Гонконгу, демократи матимуть додатковий важіль впливу на політику, навіть у той час, коли протести не вщухають.

До того ж, депутати районних рад входять до складу виборчого комітету, який обирає голову адміністрації Гонконгу. Це також може дати їм певний вплив під час наступних виборів у 2022 році, хоча їхня кількість складатиме лише 117 членів з 1200.

Це сила демократії. Це демократичне цунамі

Колишній студентський лідер Лестер Шум, каже, що районні ради – це лише один шлях до демократії. «В майбутньому ми повинні знайти інші шляхи, щоб продовжувати боротьбу», – сказав він.

«Це сила демократії. Це демократичне цунамі», – сказав Томмі Чеунг, колишній лідер студентських протестів, який здобув перемогу у районі Юен Лонг неподалік кордону з материковим Китаєм.

Українські активісти, які стежили за протестами, привітали продемократичні сили Гонконгу з перемогою.

В Україні відбулися численні акції на підтримку продемократичних сил Гонконгу.