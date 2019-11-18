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18 листопада 2019, Київ 09:16
Новини | Міжнародні

Поліція штурмує Гонконгський університет

Барикади в Гонконгському університеті, 16 листопада 2019 року

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У Гонконгу поліція 18 листопада розпочала штурм місцевого університету після майже двох днів протистояння з антиурядовими протестувальниками. Коли поліція просувалася в кампусі, протестувальники кидали в поліцейських коктейлі Молотова.

У Гонконгському політехнічному університеті поліція закрила доступ до кампусу, коли використовувала сльозогінний газ та водяні гармати проти протестувальників.

/**/ /**/ Один із правоохоронців дістав свій пістолет і вистрелив у протестувальника, Гонконг, 11 листопада 2019 року
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Гонконг: поліцейський вистрелив у протестувальника

Протестувальники виступають проти, як вони вважають, намірів влади Китаю придушити громадянські свободи міста. Китайські війська вперше з 1997 року увійшли 16 листопада на автономну територію, щоб долучитися до силових дій в університеті.

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