Поліція штурмує Гонконгський університет

У Гонконгу поліція 18 листопада розпочала штурм місцевого університету після майже двох днів протистояння з антиурядовими протестувальниками. Коли поліція просувалася в кампусі, протестувальники кидали в поліцейських коктейлі Молотова.

У Гонконгському політехнічному університеті поліція закрила доступ до кампусу, коли використовувала сльозогінний газ та водяні гармати проти протестувальників.

Протестувальники виступають проти, як вони вважають, намірів влади Китаю придушити громадянські свободи міста. Китайські війська вперше з 1997 року увійшли 16 листопада на автономну територію, щоб долучитися до силових дій в університеті.