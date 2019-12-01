Протестувальники у Гонконгу знову вийшли на вулиці – фото

Антиурядові протести в Гонконгу поновилися попри перемогу демократів на виборах, після яких вуличне протистояння на кілька днів призупинилося.



Мітинг 1 грудня відбувся після кількох поодиноких сутичок демонстрантів із силовиками вночі 30 листопада.



Протести в цьому регіоні розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».