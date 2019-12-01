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01 грудня 2019, Київ 22:58
Фотогалереї

Протестувальники у Гонконгу знову вийшли на вулиці – фото

Антиурядові протести в Гонконгу поновилися попри перемогу демократів на виборах, після яких вуличне протистояння на кілька днів призупинилося.

Мітинг 1 грудня відбувся після кількох поодиноких сутичок демонстрантів із силовиками вночі 30 листопада.

Протести в цьому регіоні розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон».
Серед запланованих протестувальниками заходів &ndash; хода до консульства Сполучених Штатів
1 Серед запланованих протестувальниками заходів – хода до консульства Сполучених Штатів
Хода до консульства США &ndash; на знак подяки Вашингтону, який ухвалив закон на підтримку продемократичного руху в Гонконгу
2 Хода до консульства США – на знак подяки Вашингтону, який ухвалив закон на підтримку продемократичного руху в Гонконгу
Мітинг 1 грудня відбувся після кількох поодиноких сутичок демонстрантів із силовиками вночі 30 листопада
3 Мітинг 1 грудня відбувся після кількох поодиноких сутичок демонстрантів із силовиками вночі 30 листопада
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Місцеві вибори в Гонконгу відбулися 24 листопада
5 Місцеві вибори в Гонконгу відбулися 24 листопада
Продемократичні кандидати&nbsp;здобули майже 400 з 452 місць
6 Продемократичні кандидати здобули майже 400 з 452 місць
Загальна явка склала 71% &ndash; це майже вдвічі більше, ніж на попередніх виборах чотири роки тому
7 Загальна явка склала 71% – це майже вдвічі більше, ніж на попередніх виборах чотири роки тому
Тоді&nbsp;продемократичні кандидати здобули лише 100 місць, повідомляє інформаційна агенція Reuters
8 Тоді продемократичні кандидати здобули лише 100 місць, повідомляє інформаційна агенція Reuters
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Крім того, ще один марш організований, щоб нагадати про п&rsquo;ять вимог протесту
10 Крім того, ще один марш організований, щоб нагадати про п’ять вимог протесту
Серед них &ndash; запровадження прямих виборів керівних органів регіону та розслідування зловживань поліції проти учасників акцій
11 Серед них – запровадження прямих виборів керівних органів регіону та розслідування зловживань поліції проти учасників акцій
Протести в цьому регіоні розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю
12 Протести в цьому регіоні розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян Гонконгу до Китаю
Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році
13 Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році
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Зараз Гонконг &ndash; напів автономний &laquo;спеціальний адміністративний регіон&raquo;
17 Зараз Гонконг – напів автономний «спеціальний адміністративний регіон»

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